Festival Cordillera 2026 anuncia su cartel: Ricky Martin, Caifanes, Sean Paul y más de 30 artistas en el Parque Simón Bolívar

Las cabezas de cartel vienen de distintos puntos del mapa latinoamericano: desde Puerto Rico llegará Ricky Martin , uno de los artistas más influyentes de la música latina en las últimas tres décadas. Andrés Calamaro regresará con su histórico repertorio de rock en español, y desde México, Caifanes volverá a Bogotá con las canciones que han marcado a generaciones desde finales de los años ochenta.

El Parque Simón Bolívar volverá a convertirse en el gran escenario de la música latinoamericana el 12 y 13 de septiembre de este año. El Festival Cordillera anunció este martes su cartel para una nueva edición que reúne más de treinta artistas bajo el concepto “El Futuro Es Latino” , un homenaje a las aguas del sur y a los caminos milenarios que llevaron instrumentos, bailes y canciones de extremo a extremo del continente.

El Caribe tendrá una presencia nutrida. Sean Paul llevará su reggae dancehall a la capital colombiana , acompañado por Cultura Profética y Dread Mar I , dos referentes del reggae en español con décadas de trayectoria. Vicente García , el dominicano que ha hecho de la fusión su lengua propia, se sumará junto a Los Amigos Invisibles , la banda venezolana que lleva treinta años mezclando funk, salsa y psicodelia con una precisión que pocos han logrado igualar. El fenómeno colombiano Beéle , que ha consolidado su nombre en el circuito de la música urbana latinoamericana, también hará parte de esta franja del cartel.

El rock latinoamericano tendrá en esta edición una presencia de leyendas que construyeron el ADN del género en el continente.

Miguel Mateos y Virus, dos pilares del rock argentino de los años ochenta, compartirán escenario con Panteón Rococó, Fobia y Mägo de Oz, banda española de metal celta que ha encontrado en Latinoamérica una de sus audiencias más fieles. Robi Draco Rosa completa esta franja histórica del festival.

La música colombiana tendrá representación transversal. Grupo Niche y The Latin Brothers llevarán la salsa al Simón Bolívar, mientras Andrés Cepeda se presentará en solitario y también junto a Poligamia, la banda con la que comenzó su carrera.

Doctor Krápula, Lido Pimienta, Kei Linch y Briela Ojeda completan la delegación local en un cartel que, por primera vez en varias ediciones, destina un espacio significativo a las nuevas voces de la escena colombiana.

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El cartel se completa con Kany García, la cantautora puertorriqueña que ha construido una de las carreras más sólidas del pop en español de los últimas años; Tan Biónica, la banda argentina que convirtió el pop teatral en un fenómeno de masas; Ed Maverick, el joven compositor mexicano que ha renovado la canción de autor en el circuito latinoamericano; y los proyectos solistas de Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, dos de las voces más respetadas del rock argentino contemporáneo. Bonka, Los de Adentro, Paula Pera y el Fin de los Tiempos, y Nelda Piña & Sus Tambores completan una programación que abarca desde el folclor hasta la electrónica.

La preventa exclusiva para clientes de los bancos Aval, Occidente, Popular y AV Villas y la billetera digital dale arrancó este mismo martes e irá hasta el jueves 11 de junio a las 9:59 a.m. Las entradas para público general se pondrán a la venta el jueves 11 de junio a las 10:00 a.m. a través de Ticketmaster.co.

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