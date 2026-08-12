¿Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? Las preguntas que planteará el Festival de Filosofía 2026

El amor, el ocio y el placer, y ahora el trabajo. Durante tres años, el Festival de Filosofía, organizado por Comfama, ha llevado a Otraparte, lugar de reflexión filosófica desde su origen, preguntas sobre asuntos clave de la condición humana. En la tercera edición de este evento, que comenzará este jueves 13 de agosto, no habrá diferencia: el centro de las conversaciones será “El trabajo: ser y hacer”, todo con el propósito de poner a “girar” la mente alrededor del interrogante: ¿qué lugar ocupa el trabajo en nuestra vida? “Llegamos a la tercera edición del Festival de Filosofía Envigado con una certeza: conversar en comunidad nos permite generar puentes para la sana convivencia, la reflexión y la imaginación [...]. Lea: 42 películas y documentales gratis en Medellín: así será el FICDEH 2026 Invitamos a filósofas, artistas, educadores, historiadoras, ilustradores, cineastas, emprendedores y economistas porque creemos que el debate se enriquece con la suma de muchas miradas”, expresó Andrés Valencia, responsable de Festivales en Comfama.

Desde 2024, año en que se realizó la primera edición del evento, la Biblioteca, el Edificio Cultural y la Casa Museo Otraparte, construida en 1940 como residencia del filósofo envigadeño Fernando González, han sido los lugares de reunión de expertos invitados de otras ciudades de Colombia y de otros países para llevar a cabo un evento en honor a la esencia de la filosofía, que busca cuestionar más que encontrar respuestas. ¿Trabajar nos hace humanos?, ¿quiénes seríamos si no tuviéramos que trabajar?, ¿puede el trabajo ser fuente de dignidad y justicia hoy en día?, ¿cómo nos transformará el futuro del trabajo? y ¿qué significa trabajar en un mundo que no deja de cambiar? son algunas de las cuestiones que se abordarán en los conversatorios y talleres del Festival de Filosofía.

Invitados y actividades del Festival de Filosofía Comfama 2026

Uno de los invitados será el español Albert Lladó, licenciado en Filosofía y máster en Estudios Comparados de Literatura, Arte y Pensamiento. Le puede interesar: Nadie quita lo bailado: ¿es rentable vivir de la danza en Medellín? El también periodista, autor de los libros Contra la actualidad y La mirada lúcida, participará este jueves en un “Contrapunteo filosófico”, en el que, junto al psicólogo Mateo Jaramillo Amaya, debatirá acerca de la pregunta: ¿trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? La doctora en Filosofía Anabella di Pego es otra de las expertas internacionales que participará en el Festival. La profesora es considerada una de las mayores expertas en Latinoamérica en Hannah Arendt, la teórica política alemana considerada como una de las pensadoras más relevantes de la contemporaneidad. El viernes 14 de agosto, Di Pego ofrecerá la charla “El trabajo y la vida que merece ser vivida”, en la que hablará sobre el papel del trabajo en la búsqueda del bienestar.

Y, en el último día del Festival de Filosofía, el sábado 15 de agosto, el actor colombiano Nicolás Montero hablará sobre el oficio del actor, de la vida artística y sobre lo que significa dedicar toda una vida a un quehacer, partiendo de su propia trayectoria. Otra de las actividades destacadas de la edición 2026 de este evento ocurrirá dos semanas después del fin de este. Se trata del Cabaret literario: Salsa & son, en el que habrá música y baile en vivo, mientras el escritor cubano, Leonardo Padura, conversa con el gestor cultural y director de teatro dominicano, Freddy Ginebra. Este espectáculo se llevará a cabo el 27 y 28 de agosto en el Patio Teatro del Claustro Comfama, en el centro de Medellín.

La entrada a la mayoría de actividades del Festival de Filosofía es libre con previa inscripción. Hay algunos eventos pagos que cuentan con descuentos para afiliados a la caja de compensación. Si quiere conocer la programación completa puede consultarla en este sitio web o en @culturacomfama en Instagram. Siga leyendo: El Museo del Fútbol abre las puertas en el Solar del Águila Bloque de preguntas y respuestas: