Marinilla, El Santuario y los nueve municipios de Antioquia de fiesta este puente

Con el traslado del puente de Reyes al lunes 12 de enero los planes y fiestas en Antioquia se movieron a ese fin de semana. Desde este viernes y hasta el lunes, once municipios de Antioquia celebrarán sus fiestas municipales. Oriente, Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste, Occidente, Magdalena Medio y Urabá son las subregiones que puede visitar durante estos días si quiere sumarse a algunas de estas celebraciones.

Conciertos, desfiles y otras actividades culturales hacen parte de la programación pensada para que este fin de semana no se quede en casa y aproveche para conocer otros destinos del departamento.

Uno de los municipios que estará celebrando es El Santuario, donde se realizarán las Fiestas del Retorno. Del 9 al 11 de enero, en este municipio del Oriente antioqueño, se llevará a cabo esta fiesta que llega a su edición número 59 y recibe ese nombre porque es la ocasión en la que los santuarianos que viven fuera regresan a su tierra natal. Durante el fin de semana, el parque principal será escenario de presentaciones de artistas nacionales e internacionales como Los Internacionales Rayos de México, Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso y Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato.

En el Oriente antioqueño, otros tres municipios también tendrán programación festiva. Este jueves, en Marinilla, comenzarán las Fiestas Populares de La Vaca en la Torre, una tradición con 25 años de historia cuyo nombre proviene de una leyenda local que cuenta que, décadas atrás, un grupo de marinillos subió una vaca a la torre de la iglesia para que se comiera la maleza que allí crecía. Durante los cinco días de actividades se presentarán Yeison Jiménez, Jorge Celedón y Alci Acosta.