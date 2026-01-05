x

¡Prográmese! Estos son los horarios de los museos, bibliotecas y otros espacios culturales esta semana en Medellín

Conozca los horarios y algunos de los planes disponibles durante los primeros días del año en el MAMM, el Museo de Antioquia, las bibliotecas públicas de la ciudad y el Parque Explora.

  • El Museo de Antioquia es uno de los lugares que puede visitar durante las vacaciones. FOTO: Julio César Herrera
    El Museo de Antioquia es uno de los lugares que puede visitar durante las vacaciones. FOTO: Julio César Herrera
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Las vacaciones continúan y uno de los planes favoritos de adultos y niños es visitar los museos, bibliotecas y otros espacios culturales de la ciudad. En algunos de estos lugares, tanto los horarios como las tarifas se modificaron por la temporada y el inicio del nuevo año.

Le puede interesar: Han Kang, Salman Rushdie, Gisèle Pelicot y Roberto Saviano lanzarán libros en el primer trimestre de 2026

Uno de los lugares que puede visitar durante los días de receso es el Museo de Arte Moderno (MAMM), que desde el 2 de enero regresó a su horario habitual. Ubicado en Ciudad del Río, lo puede visitar de martes a viernes de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y los sábados y domingos el ingreso es desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Además de recorrer este Museo, uno de los planes recomendados es participar en El revés de Débora, el nuevo recorrido guiado que se realizará durante este mes. El 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de enero habrán visitas al taller de curaduría del MAMM en el que se conversará sobre la obra y los desafíos de conservación de las piezas de la artista antioqueña.

En el centro de Medellín, el Museo de Antioquia también tiene sus puertas abiertas durante estas vacaciones. Sus horarios son de lunes a sábado de 10:00 de la mañana a 5:30 de la tarde, y los domingos y festivos cierran a las 4:30 de la tarde. La entrada para visitantes nacionales cuesta 18.000 pesos y para extranjeros 46.000 pesos. Si es afiliado a Comfama y tiene tarifa A o B, el ingreso es gratuito.

Al Museo El Castillo, que cuenta con la mayor colección de artes decorativas de la ciudad, se puede asistir de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados, domingos y festivos el ingreso es desde las 10:00 de la mañana. Allí, además de visitar los jardines y la edificación de estilo gótico medieval construida en 1930, se pueden todavía apreciar los más de 200 pesebres de la tradicional Exposición de Pesebres del Museo.

En cuanto a las bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, en la semana del 5 al 12 de enero la única que estará abierta la Biblioteca Pública La Floresta. Su horario será de lunes a viernes de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, los sábados el cierre será a las 4:00 de la tarde y el domingo no prestará servicio. El 13 de enero todas las bibliotecas del Sistema regresarán a sus horarios regulares que pueden consultarse aquí.

El otro espacio cultural de la ciudad que contará con horario especial durante las primeras semanas del año será el Parque Explora. Hasta el 12 de enero abrirá de 10:00 de la mañana a 6:30 de la tarde. El martes 13 de enero el parque estará cerrado por mantenimiento y luego retomará sus horarios habituales. La entrada para nacionales cuesta 49.000 pesos, pero quienes viven en Medellín pueden ingresar de manera gratuita presentando la factura de servicios públicos.

Este mismo horario aplica para el Planetario, cuya entrada cuesta 32.000 pesos y que también ofrece el beneficio para locales. Uno de los planes recomendados para estos días es asistir a El Principito: Flotar de regreso a casa, el show incluido en la boleta y que se presenta todos los días a las 12:00 y a las 4:00 de la tarde.

