¡Prográmese! Estos son los horarios de los museos, bibliotecas y otros espacios culturales esta semana en Medellín

Las vacaciones continúan y uno de los planes favoritos de adultos y niños es visitar los museos, bibliotecas y otros espacios culturales de la ciudad. En algunos de estos lugares, tanto los horarios como las tarifas se modificaron por la temporada y el inicio del nuevo año. Le puede interesar: Han Kang, Salman Rushdie, Gisèle Pelicot y Roberto Saviano lanzarán libros en el primer trimestre de 2026 Uno de los lugares que puede visitar durante los días de receso es el Museo de Arte Moderno (MAMM), que desde el 2 de enero regresó a su horario habitual. Ubicado en Ciudad del Río, lo puede visitar de martes a viernes de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche, y los sábados y domingos el ingreso es desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. Además de recorrer este Museo, uno de los planes recomendados es participar en El revés de Débora, el nuevo recorrido guiado que se realizará durante este mes. El 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de enero habrán visitas al taller de curaduría del MAMM en el que se conversará sobre la obra y los desafíos de conservación de las piezas de la artista antioqueña.

En el centro de Medellín, el Museo de Antioquia también tiene sus puertas abiertas durante estas vacaciones. Sus horarios son de lunes a sábado de 10:00 de la mañana a 5:30 de la tarde, y los domingos y festivos cierran a las 4:30 de la tarde. La entrada para visitantes nacionales cuesta 18.000 pesos y para extranjeros 46.000 pesos. Si es afiliado a Comfama y tiene tarifa A o B, el ingreso es gratuito. Al Museo El Castillo, que cuenta con la mayor colección de artes decorativas de la ciudad, se puede asistir de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y los sábados, domingos y festivos el ingreso es desde las 10:00 de la mañana. Allí, además de visitar los jardines y la edificación de estilo gótico medieval construida en 1930, se pueden todavía apreciar los más de 200 pesebres de la tradicional Exposición de Pesebres del Museo.