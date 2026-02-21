x

Él es el hombre señalado del asesinato de paisa encontrada dentro de una nevera en Estados Unidos

David Varela es el esposo de Lina María Guerra, la mujer de 39 años de Medellín cuyo cuerpo fue hallado congelado en su propia casa en Virginia. El hombre huyó a Asia cuando supo que la familia de su pareja la estaba buscando. Esto se sabe de él.

  FOTOS: Tomadas de redes sociales
El Colombiano
hace 2 horas
El atroz asesinato de la paisa Lina María Guerra Echavarría, de 39 años, en Norfolk, Virginia (Estados Unidos), tiene a su pareja como el principal sospechoso del crimen. El hombre, que también es de origen colombiano, habría huido a Hong Kong una vez supo que la familia de la colombiana la buscaba.

El cuerpo de la mujer fue hallado el 5 de febrero en avanzado estado de descomposición en la nevera de su propia casa tras casi 20 días del reporte de su desaparición, a mediados de enero. Desde ese momento, la familia de la mujer estuvo en contacto con su esposo, David Varela, quien, bajo una serie de engaños, les hizo creer que la mujer estaba detenida por un presunto robo a un establecimiento comercial.

Pero el hombre, al darse cuenta de que la familia de su esposa ordenó una búsqueda dentro de su propia casa, huyó del lugar el mismo día del cateo. Esa reacción, de entrada, lo hizo perfilarse como el principal sospechoso del crimen y las autoridades, cuando encontraron el cadáver en el congelador, lo acusaron de ocultar el cadáver para evitar ser detectado y acusado de asesinato en primer grado.

En el momento de la inspección al apartamento de la pareja, ubicado en el edificio Icon, en East Main Street, en Norfolk, las autoridades también encontraron el celular de la víctima y un vehículo Tesla que sería de Varela, objetos que fueron incluidos como evidencia en el caso.

Del sospechoso se sabe que también es de origen colombiano y, según información del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), se desempeñaba como reservista en servicio activo de la Marina de Estados Unidos.

De hecho, los agentes contactaron al supervisor de Varela y este aseguró que no tenía información sobre él.

Una investigación del NCIS junto con el Federal Bureau of Investigation (FBI) y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) determinó que Varela tomó un vuelo hacia Hong Kong el mismo día del cateo a su casa, el 5 de febrero.

La información también arrojó que este hombre “no tiene ningún vínculo discernible con Hong Kong o China, (y) Varela no se ha presentado a trabajar, como se requiere, ni ha devuelto ninguna llamada telefónica al CPO Patterson”.

Lina María conoció a David en el estado de Florida. Después de varios meses de relación, se casaron y estuvieron juntos durante 11 años.

Paola Ramírez, cuñada de la fallecida, le dijo a medios de Estados Unidos que su familia sabía de varios hechos de violencia de los que la mujer había sido víctima por su pareja. “Quiero enfatizar que ya había habido violencia antes por parte de David”, dijo.

Los casos de violencia se habrían presentado, según comentaron sus familiares, porque el hombre era muy celoso, tanto así que la mujer pocas veces podía salir sin él de su vivienda sin tener algún reclamo en su contra y por esta razón ella no estudiaba ni trabajaba.

Varela, del que se desconoce su paradero, ya tiene circular roja de Interpol.

