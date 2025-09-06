Francisco Zumaqué, el creador del jazz colombiano que estará en Medellín

El maestro Francisco Zumaqué dice que el desarrollo de la vida de cada uno, lo que hacemos y la forma como nos relacionamos con los demás, tiene que ver con cuánto amor recibimos en la infancia. Él todo ese amor lo ha convertido en música, y cómo no.

–Yo nací en una casa de palma, bareque y piso de tierra en Cereté, en la calle Cartagenita, una calle estrecha. Y mi padre, que era amigo de las bandas, de Alejo Durán, de compae Goyo y toda esa gente, buscaron la manera de cerrar la calle y hacer una fiesta, y llegaron los amigos y empezaron a tocar las bandas, y a mi me gusta imaginar que yo en mi condición de bebé levanté la cabecita y dije: “¿Pero que es esto dios mío? ¡Qué maravilla! Esto es lo que yo quiero para mi vida”. Y de alguna manera yo creo que eso si influenció en mi vida, porque me recibió inmediatamente la música, el jolgorio, la alegría de vivir y sobre todo la amistad y el amor –dice Zumaqué.

Dicen que la fiesta duró tres días, y que Francisco, desde entonces está dedicado a la música, pues creció rodeado por ella. Ha sido un asunto de familia, tanto por el lado materno, como el paterno, sus abuelos, su mamá, su tíos, su hermanas han hecho música, pero quizás el más reconocido ha sido su papá, Francisco Zumaqué, que tocaba guitarra, saxofón, bajo, era compositor, arreglista y fue por muchos años el director de la Banda Departamental de Córdoba.

–De niño tuve el privilegio de conocer la música de toda la región del Sinú, las bandas pelayeras, la músicas sabaneras de acordeón con el maestro Alejo Durán, los cantos de vaquería y decímeros, además mi padre con un radio de onda corta donde yo escuchaba Count Basei, Duke Ellington, Benny Goodman, Pérez Prago, García Esquivel... Todas estas orquestas, big bands tanto del jazz americano como de sus hermanas gemelas latinas. Y eso incendió mi imaginación de niño y comencé a soñar con sonoridades distintas –dice Zumaqué.