El Conjunto Clásico cumple 50 años y los celebra con un concierto sinfónico en Medellín

Todo es alegría para el Conjunto Clásico por estos días. El grupo, fundado en Nueva York por Raymond Castro y Ramón Rodríguez, celebra 50 años de trayectoria con un concierto en Medellín, donde por primera vez en su historia tocará acompañados por una orquesta, la sinfónica Eafit. La felicidad es total.
Le puede interesar: Caballo al viento, un regalo monumental de David Manzur para Antioquia
–Es la primera vez que hacemos un sinfónico en la vida, estamos felices– dice Raymond Castro.
–Más felices que una lombriz. Es la primera vez y yo particularmente me tengo que sentir súper orgulloso porque tú sabes lo que es interpretarle los temas a un jibarito (campesino), aquí en Medellín, acompañado de un gran conjunto y una gran sinfónica. Yo no me imaginaba que la música de nosotros iba a llegar a este punto tan importante, no puedo ni explicarlo, la emoción está dentro de mí –dice Ramón.
–Pelos parados –insiste Raymond.
Celebrar en Colombia no cualquier cosa, pues aquí vino el Conjunto en su primera gira, y aquí, algunos de sus temas como Señora Ley y Sin rumbo alguno, se han convertido en himnos.