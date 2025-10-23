Detalles de la denuncia de Leyva contra Petro ante la Fiscalía de EE. UU. por discurso con megáfono en Nueva York

El pasado 9 de octubre, el excanciller Álvaro Leyva Durán, presentó ante la Fiscalía de Estados Unidos una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusa de haber violado leyes norteamericanas durante una visita oficial a Nueva York. Hoy se conocieron los detalles de aquel documento.
En él, Leyva pide que se investigue al mandatario “por haber incurrido en conductas posiblemente violatorias de rigurosas normas, estatutos y leyes sujetas a control jurisdiccional” en territorio estadounidense.