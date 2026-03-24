Fuerza Bruta: así fue el espectáculo teatral que llegó este año al Festival Estéreo Picnic

Una experiencia sensorial a 360 grados. Así puede resumirse el espectáculo que la compañía teatral Fuerza Bruta Wayra, de Argentina, brindó en el Festival Estéreo Picnic. Y es que, detrás del escenario principal, en la carpa Falabella, hubo un espacio para que los asistentes pudieran esperar a su artista favorito al ritmo de tambores. Había cuatro funciones por día. Quienes se dieron la oportunidad de asistir, salieron con su ropa mojada, pero también con una sonrisa. “Fue espectacular”, dijo una de las asistentes antes de retirarse. Lea además: “El secreto es no traicionarse”: elenco de 31 Minutos habla del éxito del programa Desde afuera, el ritmo de los tambores llamaba la atención, y la fila volvía a crecer. Adentro, las luces iluminaron a los artistas, quienes realizaron acrobacias, en su mayoría, aéreas. Incluso, algunas acrobacias desafiaron la gravedad: los artistas bajaban del techo hacia tubos de aire en los que, con trabajo, los artistas realizaban poses y acrobacias.

Desde el techo, otros miembros del crew alentaban al público a que se unieran a la onda frenética, rápida y divertida que ponían en escena. Desde el techo, más acróbatas se columpiaban de lado a lado hasta que, en algún punto, elegían a alguien del público para acompañarlos. “Fuimos en contra de todas las reglas del mercado, no le hicimos caso a ningún productor, no les hicimos caso acerca de cuál debe ser la fórmula para que funcione... y al final eso nos funcionó”, esas fueron las palabras con las que Diqui James, director del espectáculo, describió el show en una entrevista previa con CNN News. “Si lo que pensaste no emociona a nadie, moriste”, añadió uno de los miembros del elenco. Y es que, en el show, nadie está “a salvo”. Durante la experiencia en el Estéreo Picnic, el público miraba hacia arriba y hacia los lados, preguntándose cuál sería la siguiente sorpresa.