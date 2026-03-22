”El secreto es no traicionarse”: elenco de 31 Minutos habla del éxito del programa

En el público había, al menos, una decena de personas con largas orejas rojas de conejo. Sus camisas eran a rayas, y sus pantalones, rojos: eran la representación de el títere periodista más reconocido de Latinoamérica: Juan Carlos Bodoque. Su atención se desvió al escenario cuando el ruido blanco característico de las estaciones de radio fue más alto que las conversaciones: había iniciado el programa de Radio Guaripolo.
El sábado 21 de marzo, más de mil personas llegaron al escenario Bosque del Festival Estéreo Picnic para cantar al ritmo de 31 Minutos: el grupo de artistas chilenos que no solo le dan vida al programa con el mismo nombre, sino también a un ensamble musical que une el humor con la música.