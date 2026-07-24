Comiendo por Colombia: de las mamitas a los héroes de la calle

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Hace unos años apareció en la primera página de un periódico capitalino un titular rimbombante: “Los mejores y más importantes chefs del país se reunieron para exaltar la cocina colombiana: una declaración de principios que busca posicionarla en el mundo y fortalecer la identidad nacional”. Un acto que parecía histórico se convirtió en un espectáculo con muchas fotos en la sección de farándula que mostraban las estrellas de la gastronomía repartiendo sancochos en el Bronx. Lo curioso es que de la lista tan pinchada menos del 10% trabajaba con cocina colombiana.
Un grupo de lujo con la élite de restaurantes y chefs famosos que fue flor de un día. A las pocas semanas los egos chocaron y tras varias discusiones bizantinas que terminaron con expulsiones al estilo del VAR, se marcó el principio del fin. El resultado muy predecible fue que los famosos se hicieron más famosos pero el país nada ganó.
Puede leer: Comiendo por Colombia: en la tierra de la hospitalidad y los paisajes
Por un lado, nadie entendió cómo se beneficiaba el país como destino gastronómico repartiendo sancochos en un barrio Bogotano; pero el error fatal fue haber excluido los verdaderos portadores de las tradiciones, los gestores del patrimonio gastronómico y los negocios populares donde realmente se promueve la cocina colombiana.