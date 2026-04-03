Medellín Gourmet volvió con 150 restaurantes para disfrutar la gastronomía local

Durante este periodo, los establecimientos participantes ofrecerán menús para dos personas en cuatro categorías de precio: $89.000, $119.000, $159.000 y $209.000. Cada menú incluye una entrada, dos platos fuertes, un postre y bebidas, en un formato que busca estandarizar la experiencia de servicio y consumo en los restaurantes vinculados.

Hasta el 3 de mayo se realizará la versión 28 de Medellín Gourmet, un evento gastronómico que reúne a 150 restaurantes en Medellín, el Área Metropolitana y el Oriente antioqueño.

Dependiendo de los precios, las bebidas incluidas en los menús son dos tés de Hatsu, dos cervezas Heineken, un café de Tostao y una Hatsu Water. En la categoría de mayor valor se agregan dos copas de vino Viña Tarapacá Reserva, con la posibilidad de adquirir la botella completa mediante un pago adicional de $80.000.

Según Jorge Gómez Ch., CEO de País Gourmet, la selección de restaurantes responde a un proceso de curaduría que busca representar el estado actual de la oferta gastronómica local.

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El evento cuenta con el patrocinio de marcas del sector de alimentos, bebidas y comercio, así como el apoyo de aliados institucionales. De acuerdo con los organizadores, Medellín Gourmet funciona como una estrategia para incentivar la demanda en el sector gastronómico, facilitar la rotación de clientes y promover el acceso a menús estructurados en distintos rangos de precio durante un periodo limitado.