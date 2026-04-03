Medellín Gourmet volvió con 150 restaurantes para disfrutar la gastronomía local

Hasta el 3 de mayo se realizará la versión 28 de Medellín Gourmet, un evento gastronómico que reúne a 150 restaurantes en Medellín, el Área Metropolitana y el Oriente antioqueño.
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Durante este periodo, los establecimientos participantes ofrecerán menús para dos personas en cuatro categorías de precio: $89.000, $119.000, $159.000 y $209.000. Cada menú incluye una entrada, dos platos fuertes, un postre y bebidas, en un formato que busca estandarizar la experiencia de servicio y consumo en los restaurantes vinculados.