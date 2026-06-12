Comiendo por Colombia: los 11 magníficos, segunda parte

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Cocinar es el segundo placer más grande que tenemos los seres humanos. El primero es comer rico. Por eso vale la pena lanzarse al fogón y arriesgarse.
La ciencia culinaria que nos enseña técnicas, muchas veces es superada por los conocimientos que heredamos de los ancestros, porque la sazón, la mayor virtud del cocinero, se aprende más con la vida que en el salón de clase. Lo comprobamos cuando recorremos el país comiendo en estaderos de carretera y pueblos.
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Los sabios franceses nos legaron los procesos de cocina que revelan el misterio de los sabores: confitar, brasear, asar, caramelizar, glasear, freír, saltear, pitar, escalfar, estofar, entre otros. A cada acción una reacción en términos de gusto, aromas y texturas. Entenderlo facilita nuestra vida y nos permite comer mucho mejor. Un buen ejemplo se da con algo tan sencillo como calentar una arepa o hornear un pan, que se explica desde la ciencia con la reacción de Maillard, una sucesión afortunada de cambios químicos en los alimentos para lograr sabores exquisitos.