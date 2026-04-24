Comiendo por Colombia: el relevo generacional de los restaurantes típicos

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Hace más de un cuarto de siglo decidí que mis notas en la prensa debían ser, ante todo, educativas y constructivas. Me incomoda quienes utilizan los medios o las redes para ganar seguidores destruyendo la honra de los demás. Nunca señalo a nadie: cuento el milagro, pero no el santo, por eso si alguien se siente aludido, lo más sensato no es ofenderse sino reflexionar, sobre todo por qué cree que me refiero a él. A menudo no percibimos que no todo lo hacemos bien y resulta más productiva la franqueza. Del elogio inmerecido no queda nada bueno; mientras que la crítica constructiva ayuda.
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En estos días, muerto de hambre, me entré a uno de los criollos más reconocidos, por el aeropuerto. Mirando la carta, me puse a pensar en la evolución de los negocios de cocina colombiana, muchos ya en manos de los relevos generacionales, algo completamente natural. Jóvenes brillantes con títulos que viajan al exterior varias veces al año y saben mucho de muchas cosas, porque tuvieron más oportunidades que sus padres. Su mano se percibe en las renovaciones de marca, cartas modernizadas, manejo exitoso de redes, incorporación de fast food y emplatados vanguardistas que, en ciertos casos pueden sentirse como Bad Bunny cantando Los guaduales: ni bueno, ni malo, pero raro.