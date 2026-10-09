Los recomendados del NO Influencer

Por Álvaro Molina
@Molinacocinero
Cada vez que veo que Medellín figura en listas internacionales como destino gastronómico recuerdo con especial cariño al célebre antropólogo Julián Estrada, docente, investigador y gastrónomo notable. Nos hicimos muy amigos desde Cinco Puertas, cuando Provenza era un barrio tranquilo. Juntos escribimos, desde el siglo pasado, en varios medios exaltando los sabores criollos. Llamamos todo por su nombre, mencionando el milagro, pero no el santo, para construir sin destruir. Teníamos claro que no hay que hablar mal de nadie para conseguir seguidores.
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Varias veces he contado sobre esa noche en el Congreso gastronómico de Popayán que nos quedamos bebiendo hasta el amanecer y confesamos cual sería nuestra última cena: él soñaba con un plato de espaguetis con salsa de tomate y una coca cola y yo con un whisky doble, un trozo de foie gras y un pollo bbq de Frisby para mí solo.