La cocina ideal: lo que se necesita para cocinar rico

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Shopinear en Medellín utensilios de cocina es un placer sin igual. Ambiente Gourmet con su propuesta de muerte lenta es del nivel sofisticado de William Sonoma en Estados Unidos. Imusa sorprende con su gran oferta, calidad y diseño en sus tiendas y outlets. Para cocineros y restaurantes hay tres imprescindibles: Distrito Horeka en los bajos del hotel Diez, Pallomaro frente a Monterrey y Elemental Cocina por el aeropuerto Olaya. Me encanta Home Center por su oferta y marca propia. Mi tienda virtual favorita donde compro para mi casa o dar regalos es la de @urbanchef.
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Para cocinar bien, no hay que gastarse un ojo de la cara. Me confieso fiel seguidor de El Hueco, para ir a vitrinear y recorrer puestos callejeros donde venden utensilios artesanales fundidos aquí: sartenes, ollas, cacerolas, cucharas metálicas de trabajo, sanducheras, pataconeras, parrillas, cernidores, exprimidores de naranja, limón y ajo, espumaderas y martillos ablanda carnes; morteros, molinillos y cucharas de madera, y platos de peltre de abuelita.
No se cocina mejor con utensilios más caros. Conozco ollas muy brillantes y bonitas, extremadamente costosas que terminan colgadas de adorno para chicanear o archivadas en el fondo de la alacena. En los restaurantes usamos ollas y sartenes de combate.