El tomate: el rey de los vegetales (y varias recetas para preparar en casa)

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Entre tantas genialidades de las mujeres sabias de las cocinas antioqueña y colombiana es notable el legado que nos dejó Maraya Vélez, primera mujer de este lado del mundo que se graduó como cocinera en la escuela Cordon Bleu de París a principios del siglo pasado. De sus libros que hoy son joyas de colección, uno de los más importantes tiene un nombre particular: 1.113 recetas inéditas de tomate, el más extenso recetario publicado sobre esta hortaliza protagonista de primera línea aquí y en las mesas de todo el mundo.
El tomate es otro de los grandes aportes de América a la humanidad, del que no me cabe la menor duda, es el vegetal más importante en la canasta familiar, por su versatilidad en caliente y frío, como ingrediente de muchos platos y componente principal de ensaladas. Se dice que fue llevado a Europa por el conquistador Hernán Cortés, en donde por mucho tiempo se le consideró venenoso. Parece que los primeros que llegaron al viejo continente fueron amarillos por lo que se les llamó pomo d’oro, “manzana de oro” en Italia. Por su parte en Francia en el siglo XVIII, los rojos fueron conocidos como pomme d’amour , “manzana de amor”.