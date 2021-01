Volvieron a paralizar las producciones de cine de Hollywood

El último día del año de este 2020, cuatro de las grandes figuras de la música colombiana esperan pasar cantando sobre un escenario y frente a las cámaras.

Juanes lo hará en el especial de Nochevieja, a través de PBS; Balvin y Karol G harán parte del concierto online de YouTube Originals para despedir a este año, mientras que Maluma estará desde Los Ángeles en Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Even.

El United in Song: Celebrating The Resilence of America, en el que estará Juanes, ese grabó entre Mount...