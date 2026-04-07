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Trump quiere los autógrafos de los astronautas del proyecto Artemis II

El presidente Donald Trump felicitó a los tripulantes de la misión Artemis II tras su histórico sobrevuelo lunar, calificándolos como “pioneros modernos”. Durante la llamada, el mandatario destacó el liderazgo espacial estadounidense.

  • En la fotografía, ña astronauta de la NASA Christina Koch es iluminada por una pantalla dentro de la oscura nave espacial Orion en el tercer día de la misión Artemis II de la agencia. A la derecha del centro de la imagen, se observa de perfil al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, mirando por una de las ventanas de la Orion. Las luces están apagadas para evitar reflejos en las ventanas. Foto: NASA
    En la fotografía, ña astronauta de la NASA Christina Koch es iluminada por una pantalla dentro de la oscura nave espacial Orion en el tercer día de la misión Artemis II de la agencia. A la derecha del centro de la imagen, se observa de perfil al astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, mirando por una de las ventanas de la Orion. Las luces están apagadas para evitar reflejos en las ventanas. Foto: NASA
Agencia AFP
hace 3 horas
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El presidente Donald Trump llamó y felicitó el lunes a los astronautas de Artemis II que sobrevolaron la Luna, asegurándoles que hicieron “historia”.

“Son pioneros modernos, todos ustedes”, les dijo Trump, antes de iniciar una conversación con los tres tripulantes estadounidenses y un canadiense, que están en una histórica misión de 10 días alrededor del satélite natural de la Tierra.

“Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo”, les dijo. “Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso”.

“Estados Unidos no tendrá rival en el espacio ni en nada de lo que estamos haciendo, y seguiremos liderando todo este camino hacia las estrellas, este increíble viaje hacia las estrellas”, les dijo en la llamada.

Luego, procedió a hacerles preguntas a los astronautas sobre la cara culta de la Luna y cómo se sintieron al estar incomunicados con la Tierra durante esa parte del vuelo espacial.

“Dije una corta oración, pero luego seguí. Estaba realizando observaciones científicas”, respondió el piloto Victor Glove.

El canadiense Jeremy Hansen, primer astronauta de su nacionalidad en alcanzar la Luna, agradeció a Trump por el “liderazgo espacial” estadounidense y pidió que haya esfuerzos para llegar a una “meta beneficiosa” para ambos países.

Trump invitó a los astronautas al Despacho Oval y les pediría autógrafos, señalando que rara vez le pide eso a alguien.

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