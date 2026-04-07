La primera hipótesis sobre la muerte de dos menores en Vista Hermosa al quedarse encerrados en un congelador

La muerte de dos hermanos de 8 y 5 años en el municipio de Vista Hermosa (Meta) mantiene en curso una investigación de las autoridades, que buscan establecer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron hallados sin vida. A priori, una primera versión de los padres ha sido corroborada por las autoridades.
El caso se registró durante el Sábado Santo en el barrio Las Brisas. Los menores, identificados con las iniciales S.G. y D.G., fueron encontrados dentro de un congelador comercial ubicado en su casa.