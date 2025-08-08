Jero y yo debuta en las grandes ligas de la música con Entre tus manos

Con una mezcla de rock, pop y música tradicional colombiana el joven cantautor paisa Jero y yo Quiere hacerse un lugar en el panorama de la música latinoamericana.
El primer paso es el lanzamiento de la canción Entre tus manos, una composición en la que se funda el pop, la energía del alt-rock y ciertos acentos de la música electrónica, y que además cuenta con un video dirigido por la cineasta colombiana.Catalina Arroyave directora de Los Días de la Ballena (2019).