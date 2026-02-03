De Santa Elena a Zúrich: José Guillermo Toro, el músico paisa que ingresó al circuito clásico europeo

De un grupo de 150 aspirantes, José Guillermo Toro fue uno de los dos admitidos para continuar su formación profesional en Dirección de Orquesta en la Escuela de Artes de Zúrich, en Suiza. Nacido en Medellín, Toro es egresado del pregrado en Dirección de Orquesta de Eafit, donde estudió con el maestro Alejandro Posada gracias a una beca otorgada por IberAcademy. Actualmente, según le contó a EL COLOMBIANO, combina su formación académica en Zúrich con experiencias prácticas de alto nivel, dirigiendo orquestas y producciones operísticas en distintos países de Europa.

Su vínculo con la música clásica inició en la infancia. A los ocho años comenzó a estudiar trombón en la Red de Escuelas de Música de Medellín. Lo que en un inicio fue una actividad extracurricular se convirtió en el eje de su vida cotidiana. Ensayos, conciertos y espacios de formación marcaron su crecimiento artístico durante la niñez y la adolescencia.

En la orquesta juvenil de la Red, Toro empezó a interesarse no solo por su instrumento, sino por el repertorio y la estructura interna de las obras sinfónicas. Al notar que el trombón tiene una participación limitada en muchas sinfonías, decidió leer las partituras generales, conocidas con el nombre de scores, una inquietud que fue advertida por el director Juan Pablo Noreña, quien lo animó a explorar el camino de la dirección orquestal cuando tenía entre 13 años. Ese impulso fue determinante para definir su vocación, le cuenta a EL COLOMBIANO.

A los 16 años ingresó formalmente a estudiar dirección. Sin embargo, el acceso a la universidad no fue inmediato. No fue admitido en su primer intento de pasar a Eafit. Tras seis meses de estudio intensivo de piano y teoría musical, se presentó nuevamente y fue aceptado por el maestro Alejandro Posada. Desde el inicio, el respaldo familiar y la apuesta del propio Posada permitieron que Toro cursara el primer semestre.

El desempeño académico y artístico del joven director propició su ingreso a IberAcademy, organización dedicada a apoyar a jóvenes músicos interesados en carreras profesionales en el ámbito sinfónico en Colombia y América Latina. A través de esta fundación, Toro accedió a la beca que le permitió culminar su pregrado y, posteriormente, continuar su formación en el exterior. Desde 2016, IberAcademy se convirtió no solo en un respaldo institucional, sino en un espacio de crecimiento personal y profesional.

Tras graduarse en diciembre de 2020, en pleno contexto de pandemia, decidió permanecer varios años más en Colombia antes de iniciar estudios de posgrado. Durante ese tiempo trabajó con IberAcademy y mantuvo una relación constante con la Orquesta Sinfónica de Eafit, agrupación que le brindó sus primeras oportunidades frente a una orquesta, experiencia fundamental para su desarrollo artístico.

La decisión de trasladarse a Europa se concretó en 2024, cuando consideró que había alcanzado un punto de madurez profesional adecuado. Aplicó a la maestría en Zúrich, uno de los programas más competitivos del continente. La elección de Zúrich respondió a la oferta de experiencias prácticas, con varios conciertos al año junto a orquestas profesionales y montajes operísticos en distintos países.