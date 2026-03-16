Jürgen Habermas: las teorías que explican cómo se construye el diálogo en la democracia

Pocos filósofos han influido tanto en la forma contemporánea de entender la democracia, la comunicación y el debate público como Jürgen Habermas. Nacido en 1929 en Alemania, Habermas pertenece a la llamada Escuela de Frankfurt, una corriente intelectual que surgió en el siglo XX con el propósito de analizar críticamente la sociedad moderna, el poder y las estructuras de dominación.
Durante más de seis décadas, Habermas ha desarrollado una obra extensa que aborda temas como la legitimidad del poder político, el papel de la opinión pública, la ética del diálogo y las condiciones que permiten una democracia saludable. Sus teorías parten de una idea central: las sociedades democráticas solo pueden sostenerse si los ciudadanos dialogan libremente, argumentan y buscan consensos racionales.
A continuación se presentan algunas de las teorías más influyentes del filósofo alemán y la forma en que han impactado el pensamiento político y social contemporáneo.