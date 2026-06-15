Video | Segundo gol más rápido de un suplente en mundiales en la exhibición de Suecia en su debut; vea aquí las anotaciones

Suecia demostró su categoría y goleó 5-1 a Túnez en su debut mundialista. El equipo de Graham Potter tuvo una noche para el recuerdo en tierras mexicanas. Dos golazos de Ayari, goles de una de las duplas más caras del mundo en selecciones y el segundo gol más rápido en la historia de los mundiales engalanaron la noche para los amarillos.
La décimoquinta selección más cara del mundo, Suecia (406,8 millones de euros), inició su camino en el Estadio de Monterrey, México, contra el seleccionado de Túnez. Los africanos, que son considerados el “underdog” (equipo más débil) del Grupo F; se medían ante el conjunto escandinavo en el debut de su tercera Copa del Mundo consecutiva. Por su parte, los suecos volvían a la máxima cita orbital después de 8 años tras no conseguir tiquete para Catar 2022.
El partido comenzó de forma frenética. Como se esperaba, Suecia se volcó al ataque desde el minuto con la dupla de centrodelanteros Alexander Isak y Victor Gyokeres, dos de los cinco atacantes más costosos en la historia de la Premier League. Al minuto 7, el conjunto del británico Graham Potter se puso adelante. Victor Lindelöf, defensor central del Aston Villa, metió el pase largo a Isak, a lo que el arquero de Túnez, Mouhib Chamakh, respondió de forma errónea con una salida floja, dando un rebote afuera del área y dejando el pórtico a merced de Yasin Ayari, quien desembolsó un cañonazo, marcó el 1-0, pero no lo celebró, ya que sus padres son tunecinos.