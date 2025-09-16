Un poeta encabeza la delegación colombiana en el Festival de Cine de San Sebastián

Dentro del circuitos de los más importantes festivales de cine en el mundo, el que se realiza en San Sebastián (España), es una de sus citas claves y este año llega a su edición 73, contando con una destacada participación colombiana.

El Festival, que se realizará entre el 19 al 27 de septiembre, contará con una importante presencia de producciones colombianas. El largometraje La lucha de José Alayón, competirá en New Directors, Llueve sobre babel de Gala del Sol participa por el Premio Sebastiane Latino, y Un poeta de Simón Mesa Soto, está en la categoría Horizontes Latinos. En esa misma sección está el bogotano Angello Faccini, como director de fotografía de La misteriosa mirada del flamenco.

Hay dos proyectos en el Foro de Coproducción Europa-América Latina que se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre, como parte de la sección industria del evento. Por un lado, está Elogio del crimen, de Andrés Ramírez Pulido (1 hijo & 1 padre), con la producción de Valiente Gracia, y también participa Hijas del agua, de Jacques Toulemonde Vidal, con la producción de 64A FILMS.

En WIP Latam, que también es parte de las actividades de industria, figura el proyecto A la hora de poner la mesa ya no éramos cinco (Colombia, Estados Unidos), de los directores Esteban Hoyos y Juan Miguel Gelacio, producido por Selva Producciones.