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La Joven tocará la Quinta de Mahler en el Metropolitano

Considerado por los críticos uno de los compositores más grandes de la historia, Gustav Mahler transformó la música sinfónica del siglo XX.

  • Paolo Bortolameolli es un director chileno formado en la Universidad de Yale y en el Peabody Institute del Instituto Johns Hopkins. FOTO cortesía ©Radoslaw Kazmierczak
    Paolo Bortolameolli es un director chileno formado en la Universidad de Yale y en el Peabody Institute del Instituto Johns Hopkins. FOTO cortesía ©Radoslaw Kazmierczak
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 1 hora
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En el circuito de la música sinfónica, Gustav Mahler es una leyenda. A pesar de ocupar puestos de importancia en Viena y Nueva York, el compositor fue un incomprendido para la mayoría de sus coetáneos. Una vez muerto, sus obras –exigentes para los intérpretes y que requieren orquestas grandes– tuvieron un eclipse hasta que algunos de los directores sinfónicos más conocidos del siglo XX las sacaron del olvido.

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A Mahler lo interpretaron Leonard Bernstein, Herbert von Karajan y Claudio Abbado, entre otros. Es decir, ante Mahler hay que quitarse el sombrero, tratamiento reservado a los genios que ha habido en el mundo.

Este martes 11 de agosto, a las 7:00 p. m., la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia tocará en el Teatro Metropolitano la Quinta de Mahler, bajo la dirección del maestro chileno Paolo Bortolameolli.

Para él, acercarse a Mahler implica entrar en una música de grandes contrastes. El compositor es conocido por las dimensiones de sus orquestas y por la complejidad técnica de sus partituras, pero el director considera que su atractivo no está únicamente en la cantidad de músicos que participan. Mahler, explica, tiene la capacidad de utilizar esas grandes fuerzas orquestales de manera cambiante, combinando momentos de gran intensidad con pasajes sutiles y cercanos a la música de cámara.

“Mahler tiene una paleta amplísima de colores”, dijo Bortolameolli. Esa variedad permite explorar las posibilidades de cada instrumento y, al mismo tiempo, establecer diálogos entre distintas secciones de la orquesta. Para el director, una de las características de Mahler es su conocimiento de las capacidades de los instrumentos, incluso cuando los lleva hasta sus límites técnicos.

En el caso de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, ese desafío adquiere una dimensión particular. Bortolameolli ya había trabajado con la agrupación hace ocho años, cuando dirigió la Décima Sinfonía de Dmitri Shostakóvich. La orquesta que encontró ahora está integrada por nuevos músicos. Sin embargo, encuentra un elemento común: el talento y el compromiso de los jóvenes intérpretes. El proceso de preparación incluye el trabajo con músicos invitados, el director asistente y el director encargado de la gira, además de jornadas de ensayo en las que, según Bortolameolli, se puede observar una evolución constante.

El director destaca especialmente la entrega de los músicos durante ese proceso. Asegura que el trabajo permite ver cómo la obra se va construyendo y perfeccionando ensayo tras ensayo. El resultado, sostiene, es una orquesta que alcanza un nivel alto de ejecución y que mantiene una relación directa con la música. “Estoy emocionado, agradecido y orgulloso de lo que estos chicos le van a mostrar al público”, afirmó.

Mahler, una historia que sigue vigente

Una de las razones por las que el director considera que Mahler mantiene su vigencia está relacionada con el contexto histórico en el que desarrolló su obra. El compositor vivió el tránsito entre los siglos XIX y XX, un periodo marcado por transformaciones culturales, científicas, políticas y artísticas.

Bortolameolli relaciona esa época con procesos que posteriormente transformarían la música y otras expresiones artísticas. También dice que Mahler vivió un periodo de transición en el que convivían la nostalgia por una tradición que comenzaba a fragmentarse y la aparición de nuevos lenguajes.

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Esa condición, según el director, permite que su música dialogue con preocupaciones contemporáneas. La polarización política, las guerras, los cambios tecnológicos y las transformaciones provocadas por la inteligencia artificial hacen que algunas de las inquietudes presentes en la obra de Mahler puedan ser percibidas desde el presente.

Por eso, su recomendación para quienes se acerquen al concierto es sencilla: hacerlo con disposición a emocionarse y sin considerar que la dimensión de estas obras las convierte en piezas inaccesibles.

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Preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde se interpretará la Quinta Sinfonía de Mahler en Medellín?
La Quinta Sinfonía de Gustav Mahler será interpretada este martes 11 de agosto, a las 7:00 p. m., en el Teatro Metropolitano de Medellín por la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia.
¿Por qué las obras de Gustav Mahler son consideradas difíciles de interpretar?
Las obras de Mahler presentan una alta complejidad técnica y requieren grandes orquestas, además de una coordinación precisa entre las distintas secciones e instrumentos.
¿Por qué Gustav Mahler fue poco comprendido durante su vida?
Mahler desarrolló una música de grandes dimensiones y complejidad que no fue plenamente comprendida por muchos de sus contemporáneos. Después de su muerte, sus obras tuvieron un periodo de menor presencia hasta que directores como Leonard Bernstein, Herbert von Karajan y Claudio Abbado contribuyeron a recuperar su importancia.
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