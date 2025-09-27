La memoria que resiste en Salsipuedes

La memoria cultural de una ciudad no siempre se conserva en los grandes monumentos ni en las instituciones oficiales. A veces está contenida en un hogar de paredes desgastadas, en un corredor donde alguna vez resonó la música de una orquesta, o en los silencios de quienes resistieron la violencia y el olvido. En Medellín, esa memoria tiene nombre propio: Salsipuedes, la casa que el escultor Jorge Marín Vieco levantó en 1939 y que, con el tiempo, se convirtió en escenario de tertulias literarias, ensayos musicales y encuentros que marcaron la vida artística del país. Hoy, pese a las dificultades económicas y a las huellas de la violencia, su hijo Jorge Alberto Marín Vieco insiste en mantenerla en pie como museo, aunque reconoce que no es un camino sencillo.
Y es que para él, el valor de la casa reside en lo simbólico: en las esculturas o los muros que aún se conservan, y en la memoria de lo vivido. En 1948, por ejemplo, la orquesta de Lucho Bermúdez ensayaba allí, y los músicos coincidían en decir que nunca habían tocado tan bien como lo hacían en esas reuniones íntimas, sin contratos de por medio, solo por el placer de tocar. En Salsipuedes no había prohibiciones estrictas como en los clubes sociales donde el maestro imponía disciplina absoluta; había brindis y libertad. Y el resultado de eso era un sonido distinto, más auténtico, que aún es evocado por quienes alcanzaron a escucharlo.
Esa misma atmósfera bohemia alcanzó su punto más alto en 1948, en la velada en que se inauguró un mural de Horacio Longas —que Jorge Alberto señala mientras cuenta la historia, desde la primera sala de la propiedad— y que coincidió con la primera interpretación del porro Salsipuedes. La casa, que entonces era apenas una tercera parte de lo que es hoy, recibió a 250 personas, entre ellas músicos, poetas y amigos del maestro Marín Vieco. En una fotografía de esa época aparece el escultor con apenas 38 años, acompañado de Lucho Bermúdez, el poeta cartagenero Jorge Artel, el cantante Martín Díaz y varios integrantes de la orquesta. Fue un momento fundacional, pues además de nacer un espacio cultural, se selló la conexión entre la tradición antioqueña y la influencia caribeña que marcaría buena parte de la vida artística de la ciudad.
De ese grupo, uno de los más asiduos fue el poeta Jorge Artel, quien terminó convirtiéndose en huésped frecuente de Salsipuedes. Vivió en Medellín durante cuatro décadas y fue catedrático de la Universidad de Antioquia, y su relación con la residencia fue tan estrecha que le decía “sobrinito” a Jorge Alberto, que creció escuchando sus historias. Una de sus inscripciones aún se conserva en las paredes: “Cuando me vaya no sabré si un poco de esta casa se va incrustada dentro de mi corazón o si es un pedazo de mi corazón es lo que se quedó en esta casa”. Otras, como la que dejó Carlos Castro Saavedra, fueron borradas por decisión de Marín Vieco al considerarlas demasiado arrogantes.