El mundo se prepara para el lanzamiento de la canción “Monotonía” de Shakira, este miércoles 19 de octubre a las 7:00 de la noche, a dúo con el puertorriqueño Ozuna, pero esta seguramente no será cercana a las canciones de desamor más clásicas de la colombiana.

En “El dorado” también incluyó colaboraciones con Nicky Jam (“Perro fiel”) y Carlos Vives (“La bicicleta”), y en “Shakira” de 2014 había cantado con Magic! (“Cut Me Deep”), Blake Shelton (“Medicine”), Carlinhos Brown (“La La La”) y Rihanna (“Can’t Remember to Forget You), acercándose más al mercado estadounidense.

Antes de que finalmente la tusa la llevara de nuevo al estudio, la colombiana se había dedicado a colaborar en varios sencillos que le permitieron mantenerse vigente, sin ocupar mucho tiempo como “Girl Like Me” y “Don’t You Worry” con Black Eyed Peas, a esta última con la participación de David Guetta, lo que mostró un acercamiento a la música electrónica, que también se puede ver en “Don’t Wait Up”, una canción de 2021 que remezcló el dj inglés Riton.