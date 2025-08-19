Los detalles de la suspensión de la Procuraduría que esquivó Alfredo Saade por el lío de los pasaportes

Alfredo Saade esquivó una suspensión de la Procuraduría por su aparente extralimitación de funciones en el lío de los pasaportes mientras se desempeñó como jefe de despacho de la Presidencia. El mismo día que se emitió el documento del Ministerio Público en su contra fue nombrado en la Embajada de Colombia en Brasil.

El documento de la Procuraduría es de 26 páginas y está fechado de este 15 de agosto, mismo día en el que Saade fue reasignado por el presidente Petro en la embajada.

La suspensión del Ministerio Pública pretendía ser una medida cautelar –de al menos tres meses– al considerar que el jefe de despacho podría interferir en la investigación disciplinaria que avanza en su contra por su aparente extralimitación de funciones en el tema de los pasaportes.