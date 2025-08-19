Invima ordenó retirar del mercado a reconocida marca de yogures por comercialización fraudulenta

El yogurt entero con sabores de fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi, de la marca Villa de Ubaté, está siendo comercializado de manera fraudulenta en Colombia.

Según confirmó el Invima, tras pruebas de laboratorio y actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), el producto incumple la reglamentación sanitaria vigente para alimentos y bebidas.

Además, el registro sanitario se encuentra vencido, lo que impide legalmente su comercialización.

Puede leer: Ojo con este suplemento dietario: Invima alerta que se está vendiendo ilegalmente