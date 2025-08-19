x

Invima ordenó retirar del mercado a reconocida marca de yogures por comercialización fraudulenta

El Invima confirmó que el producto incumple la reglamentación sanitaria vigente para alimentos y bebidas.

  El yogurt entero con sabor a fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi, de la marca Villa de Ubaté, está siendo comercializado de manera fraudulenta en el país.
    El yogurt entero con sabor a fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi, de la marca Villa de Ubaté, está siendo comercializado de manera fraudulenta en el país.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

El yogurt entero con sabores de fresa, melocotón, guanábana, feijoa, mora y kiwi, de la marca Villa de Ubaté, está siendo comercializado de manera fraudulenta en Colombia.

Según confirmó el Invima, tras pruebas de laboratorio y actividades de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), el producto incumple la reglamentación sanitaria vigente para alimentos y bebidas.

Además, el registro sanitario se encuentra vencido, lo que impide legalmente su comercialización.

Puede leer: Ojo con este suplemento dietario: Invima alerta que se está vendiendo ilegalmente

Ciudadanía debe suspender consumo inmediato

La autoridad sanitaria solicitó a la ciudadanía abstenerse de comprar este yogurt y suspender de inmediato su consumo en caso de haberlo adquirido, pues representa un riesgo para la salud.

Entérese: Esta crema Colgate fue retirada del mercado colombiano por señalamientos de efectos adversos

Responsabilidad de fabricantes y comercializadores

También recordó que el cumplimiento de la normativa sanitaria recae en los titulares de registros, permisos o notificaciones, y se extiende a fabricantes, comercializadores e importadores de alimentos y bebidas en Colombia.

Cómo verificar la legalidad de un producto

Por último, la entidad invitó a los consumidores a mantenerse informados a través de la aplicación web Alertas Invima y a seguir sus canales oficiales en redes sociales (@invimacolombia en X, Instagram y Facebook), donde se publica información actualizada sobre riesgos para la salud.

Adicionalmente, los ciudadanos pueden verificar si un alimento cuenta con registro sanitario vigente ingresando aquí al consultor de registros Invima.

Vea también: Este suplemento alimenticio para niños es vendido sin registro sanitario: Invima

Utilidad para la vida