“Ni Alí Babá se atrevió a tanto”: Federico Gutiérrez sobre 43 exfuncionarios de Quintero imputados por presunta corrupción

El alcalde Federico Gutiérrez hizo referencia de nuevo a los presuntos hechos de corrupción de los que se señala a la pasada administración y recordó que ya son 43 los exfuncionarios o personas ligadas al gobierno Daniel Quintero imputados tras su paso por la Alcaldía de Medellín entre 2020 y 2023.
“En el Día Nacional contra la Corrupción, recordamos cómo recibimos a Medellín: 650 hallazgos de corrupción entre 2020 y 2023, que han dejado más de 43 exfuncionarios imputados. Todo esto ha sido posible gracias al trabajo de las entidades de control. Nuestro reconocimiento y respeto absoluto”, escribió el alcalde Gutiérrez en su cuenta de X, en referencia a esa fecha que se conmemora en el país cada 18 de agosto.