“Para mí el Umbral es un premio más importante que el Cervantes. No sabéis la honra y el honor que me ha hecho recibirlo. Recuerdo un artículo del año 78 o 79 de Paco Umbral, que tituló Pombísimo. No tenemos un repuesto para él, hay muchos buenos periodistas, pero nadie que diariamente enhebre un artículo con su genio y su inventiva”, ha señalado Pombo.

Por su parte, María España, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, ha comunicado al autor el galardón, recordando que es “un autor querido por muchas razones: su originalidad, una escritura que nunca cayó en lo esperado y siempre sorprendía”. “Creo que la admiración además era mutua entre Umbral y Pombo”, ha apuntado.

Los ganadores anteriores han sido: Las cuatro esquinas, de Manuel Longares (2011); La cabeza en llamas, de Luis Mateo Díez (2012); En la orilla, de Rafael Chirbes (2013); Réquiem habanero por Fidel, de J. J. Armas Marcelo (2014); Desaprendizajes, de José Manuel Caballero Bonald (2015); Patria, de Fernando Aramburu (2016); Transición, de Santos Juliá (2017); Sur, de Antonio Soler (2018); Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa (2019), Las maravillas, de Elena Medel (2020), Morderse la lengua, de Darío Villanueva (2021) y De bestias y aves, de Pilar Adón (2022).