Jhon Arias espera su debut soñado en Premier League con los Wolves para enfrentar al Manchester City de Guardiola

Jhon Arias fue figura del Fluminense, campeón de Copa Libertadores y luego ganó el balón de bronce del Mundial de Clubes 2023. FOTO: Getty

Aquel año fue de ensueño para Arias y todo el combo ‘Tricolor’. El Fluminense conquistó la Copa Libertadores y se enfrentó al City en la final del Mundial de Clubes, siendo una de las finales más atractivas en los últimos años. A pesar de la goleada 4-0, el juego colectivo de los brasileños asombró a Guardiola, que reconoció su talento. “Conozco exactamente el talento y la calidad del Fluminense y lo que puede hacer”. El mismo técnico, semanas antes del torneo, elogió la libertad táctica que Fernando Diniz les daba a sus jugadores. Puede leer: “Ya sabes a qué jugador buscaba en la banca, pero no pude”: Arne Slot sobre ausencia de Diogo Jota Arias, por su parte, se ganó el Balón de Bronce del Mundial de Clubes, solo estando por debajo de jugadores como Kyle Walker y Rodri. Este fue un reconocimiento que lo puso en el radar del fútbol europeo.

Wolverhampton: el papel de Arias en su nuevo equipo, ¿será protagonista?

Ahora, en su nueva casa, el Wolverhampton de Inglaterra, el colombiano enfrenta un nuevo reto de adaptación. Su técnico, Vitor Pereira, fue enfático sobre el progreso del colombiano en el equipo. “Debemos ser conscientes de que Jhon Arias viene de una liga diferente y necesita tiempo para adaptarse. El ritmo es muy intenso y le llevará un tiempo adaptarse”, expresó el D.T., quien remarcó que a pesar de las dudas sobre su titularidad, la “calidad” del colombiano es indiscutible. Lea aquí: Equipo de la segunda división de Colombia ganará más de $40.000 millones por venta de Jhon Arias a Inglaterra La idea de Pereira es utilizarlo por la banda izquierda, con la misión de desbordar y aprovechar su potente remate, un rol diferente al que estaba acostumbrado en Brasil, donde se desempeñaba más libre por el centro del campo.

Arias cuando marcó su primer gol con los Wolves en un partido amistoso. FOTO: Redes sociales @Wolves