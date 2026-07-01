¿Por qué Cien años de soledad hace parte de la nueva biblioteca de Dua Lipa? Esta es la razón

La pasión de Dua Lipa por la literatura acaba de dar un nuevo paso. La cantante británica inauguró este sábado la Biblioteca Manifesto, un espacio permanente dedicado a libros que han sido censurados, cuestionados o que desafían las narrativas dominantes. El proyecto abrió sus puertas en la ciudad portuguesa de Oporto, en alianza con la histórica Librería Lello. La biblioteca reúne un centenar de títulos que, según la artista pop, son esenciales para comprender el mundo contemporáneo. Hay 5.000 ejemplares disponibles y las obras estarán organizadas alrededor de cuatro ejes: poder, control, voz y memoria. Lea: Service95 Book Club, el club de lectura de Dua Lipa ahora se podrá escuchar en Spotify “Cuando fundé el Service95 Book Club, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y fueran cuales fueran sus circunstancias”, escribió Dua en un comunicado sobre la presentación del proyecto. La cantante también afirmó que la Biblioteca Manifesto busca convertirse en “un santuario” para libros que han desaparecido de los estantes, autores que han cuestionado las estructuras de poder y lectores que defienden la libertad de elegir qué leer.

La apertura llega en un contexto en el que la censura de libros continúa creciendo en distintos países. Desde la biblioteca recuerdan que solo en 2023 más de 4.200 títulos fueron objeto de censura en escuelas y bibliotecas públicas de Estados Unidos, mientras que durante 2024 escritores fueron arrestados en más de 40 países. “Retirar un libro de una estantería no es un acto intrascendente. Es una acción que define qué preguntas se pueden hacer, qué historias permanecen visibles y qué voces se siguen escuchando”, señalaron los responsables del proyecto. Entre los títulos que integran la colección de la nueva iniciativa de Dua Lipa están 1984, Fahrenheit 451, Un mundo feliz, El cuento de la criada y Cien años de soledad.

Así son el pódcast y el club de lectura de Dua Lipa

La Biblioteca Manifesto es la primera sede física de Service95 Book Club, la plataforma literaria que Dua Lipa creó en 2022 para compartir recomendaciones mensuales de lectura.

El proyecto nació como un club de lectura en el que la cantante reseñaba libros y conversaba con sus autores. Ahora también está disponible en plataformas de streaming en formato de videopódcast, donde entrevista a escritores y otros invitados alrededor de sus lecturas favoritas. “Los libros no solo son algo que lees y después dejas a un lado. Son pasaportes, espejos, rutas de escape, mapas secretos para encontrarte a ti mismo o para perderte por completo. Este pódcast es un espacio para compartir no solo ese amor por las historias, sino el caos, la magia y el millón de formas en que los libros nos conectan”, afirmó la artista en junio de 2025 cuando anunció la llegada de su programa a Spotify.