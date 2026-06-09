Falcao y Lorelei llegan al mundo de los cuentos infantiles: “Queríamos mostrar al Falcao real”

Por Sergio Villamizar / Colprensa
Mientras que empieza a definir su futuro en el fútbol, demuestra su apoyo a la Selección Colombia y cumple con sus compromisos con distintas marcas comerciales de las cuales es la imagen, Radamel Falcao acaba de lanzar su proyecto más personal y un verdadero legado para las nuevas generaciones.
Se trata del cuento para niños llamado El Niño que quería ser futbolista, que se desarrolló en familia, pues la idea y la creación del cuento corrió por cuenta de Lorelei Tarón, su esposa, quien siendo espectadora y protagonista de buena parte de la historia, capturó momentos claves del Tigre cuando iniciaba su sueño de ser uno de los delanteros más importantes de la historia.
Puede leer: Para entender mejor un cómic o un manga japonés hay que leerlo en papel, asegura un estudio
Un cuento ilustrado que tendrá una preventa a partir de este jueves 11 de junio, donde se puede conocer más de la historia de un jugador de fútbol, que ya llegó a los 40 años de edad y continúa con mucha hambre de gloria, militando en las últimas temporadas con el equipo de sus amores: Millonarios.
Falcao y su esposa hablaron de este trabajo en conjunto, así como sus objetivos y la idea de crear una colección de literatura infantil.