Para entender mejor un cómic o un manga japonés hay que leerlo en papel, asegura un estudio

Por Marcos D. Oliveros / Agencia Sinc El proceso de lectura requiere de un esfuerzo cognitivo tan intenso que todo detalle cuenta; y para los amantes del papel esta es una buena noticia. Un nuevo estudio, publicado en PLOS One, demuestra que leer en este formato cansa menos y permite una mayor comprensión de la trama. Puede leer: La compleja estructura de Taiwan Travelogue, ganador del International Booker 2026: una novela dentro de otra novela Para saberlo, expertos de la Universidad de Tokio (Japón) basaron su trabajo en la comprensión lectora de los manga japoneses, una serie de cómics muy populares en este país. Dividieron las historias en dos mitades y examinaron cómo el medio de lectura influía en la capacidad de comprensión de los participantes. Este proyecto comenzó con una consulta (y financiación) de Coamix Inc, una de las principales editoriales de manga japonés. “Como neurocientífico que investiga sobre el cerebro humano decidí aclarar cómo la activación cerebral se ve afectada por nuestras experiencias diarias como leer un libro”, explica el líder del trabajo e investigador de la institución nipona, Sakai Kuniyoshi.

En líneas generales, el experto cree que sus resultados son independientes del género literario que se consuma y que se obtendrían los mismos resultados al leer una novela u otros textos convencionales. Pero, “una ventaja importante de usar historias animadas es que el manga tiene imágenes que proporcionan una información pictórica tan rica que facilita la comprensión de las escenas”, argumenta.

Efectos cerebrales

Para aclarar si la naturaleza del medio influía en la comprensión de las obras, los investigadores reclutaron a 25 estudiantes de grado o posgrado que hablaban japonés y les dieron a leer el primer volumen de Kuuneru Futari (Comer y dormir juntos), Sumu Futari (Vivir juntos) y un manga de Kinoko Higurashi. Los participantes leyeron las primeras mitades en un libro o tableta electrónica y, después, ojearon las segundas mitades en el formato contrario. Así, los investigadores pudieron determinar si el medio había potenciado la comprensión de las tramas, o en caso contrario, lo había impedido. Le puede interesar: De Maradona a Camus: 10 libros para entender la fiebre por el fútbol Además, se les realizó un escaneo cerebral por resonancia magnética durante la última lectura y la respuesta de dos conjuntos de preguntas. La primera tipología de preguntas podía responderse leyendo la primera mitad, mientras que la segunda requería de la comprensión de ambas mitades. El estudio concluyó que las personas que leyeron mediante dispositivos digitales tardaban más tiempo en responder el segundo grupo de preguntas, lo que indicaba que al cerebro le costaba más esfuerzo conectar la información nueva con la memorizada.

“Encontramos que, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo –implicados en las funciones lingüísticas– se activaban menos cuando los contenidos del manga se leían a través de un texto impreso”, cuenta Kuniyoshi. Esto significó, por otro lado, que aquellos que utilizaron una tableta presentaron una mayor activación cerebral, y por el otro, que requerían de un mayor esfuerzo para comprender las historias.

Ventajas de leer en papel