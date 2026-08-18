Cerró definitivamente la casa museo donde Gabriel García Márquez vivió sus últimos años, ¿por qué?

Tras casi dos décadas de haberse mudado a México, en los ochenta, Gabriel García Márquez se mudó a esa casa de fachada blanca ubicada en la calle Fuego 144, en la colonia Jardines del Pedregal.

Esa casa, donde el escritor colombiano recibió la llamada en la que le avisaron que había ganado el Nobel de Literatura y en la que pasó sus últimos años de vida, ahora cierra sus puertas después de haberse convertido en un museo abierto para lectores de todo el mundo.

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La Casa de la Literatura Gabriel García Márquez dejó de recibir visitantes desde el 1 de agosto de 2026, luego de cinco años en los que se convirtió no solo en un lugar de culto para los amantes de la literatura, sino también en un centro cultural en el que se desarrollaban seminarios, conferencias, talleres, presentaciones de libros y exposiciones.

El anuncio del cierre lo hizo Emilia García Elizondo, nieta de García Márquez por parte de su hijo Gonzalo y directora de la Casa de la Literatura. “La casa cerrará permanentemente y no recibiremos más visitas”, escribió en redes sociales, sin dar explicaciones sobre la clausura del espacio.

Este lugar había abierto en 2021 y recibía diariamente a visitantes nacionales y extranjeros que querían realizar un recorrido guiado por el lugar que habitó García Márquez junto con su esposa, Mercedes Barcha, durante sus últimos años de vida. Allí escribió algunas de sus obras más célebres, como Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y Vivir para contarla.