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Cerró definitivamente la casa museo donde Gabriel García Márquez vivió sus últimos años, ¿por qué?

A pocos meses de la celebración del centenario del natalicio del novelista colombiano, en México, La Casa de la Literatura cerró sus puertas. El espacio estaba bajo la dirección de una de las nietas de Gabo.

  • La Casa abrió sus puertas en 2021. FOTO: Casa de la Literatura Gabriel García Márquez.
    La Casa abrió sus puertas en 2021. FOTO: Casa de la Literatura Gabriel García Márquez.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Tras casi dos décadas de haberse mudado a México, en los ochenta, Gabriel García Márquez se mudó a esa casa de fachada blanca ubicada en la calle Fuego 144, en la colonia Jardines del Pedregal.

Esa casa, donde el escritor colombiano recibió la llamada en la que le avisaron que había ganado el Nobel de Literatura y en la que pasó sus últimos años de vida, ahora cierra sus puertas después de haberse convertido en un museo abierto para lectores de todo el mundo.

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La Casa de la Literatura Gabriel García Márquez dejó de recibir visitantes desde el 1 de agosto de 2026, luego de cinco años en los que se convirtió no solo en un lugar de culto para los amantes de la literatura, sino también en un centro cultural en el que se desarrollaban seminarios, conferencias, talleres, presentaciones de libros y exposiciones.

El anuncio del cierre lo hizo Emilia García Elizondo, nieta de García Márquez por parte de su hijo Gonzalo y directora de la Casa de la Literatura. “La casa cerrará permanentemente y no recibiremos más visitas”, escribió en redes sociales, sin dar explicaciones sobre la clausura del espacio.

Este lugar había abierto en 2021 y recibía diariamente a visitantes nacionales y extranjeros que querían realizar un recorrido guiado por el lugar que habitó García Márquez junto con su esposa, Mercedes Barcha, durante sus últimos años de vida. Allí escribió algunas de sus obras más célebres, como Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y Vivir para contarla.

Según contó La Crónica de Hoy, medio de comunicación mexicano, la decisión se debe a que García Elizondo “habría buscado socios que la ayudaran a solventar el derrame económico que presenta mantener el inmueble, pero no logró conseguir a alguien interesado”. Por lo pronto, el futuro de la casa es incierto.

Sin embargo, el 13 de agosto, en las redes oficiales de La Casa de la Literatura fue publicado un post en el que se anunciaba que abrirían durante los próximos cuatro fines de semana para contribuir con los damnificados del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto de 2026.

El dinero recaudado por los ingresos a la casa-museo será donado totalmente al Banco de Alimentos de Bogotá, una de las organizaciones sociales que ha estado recaudando fondos para atender la emergencia en las zonas más afectadas del país.

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Esta noticia ha sido relevante en el mundo cultural y literario, ya que en 2027 se celebrará el centenario del natalicio de Gabo y los 60 años de la publicación de Cien años de soledad.

Aunque la casa dirigida por la nieta del escritor cerró permanentemente, aún se puede visitar la Casa Estudio Cien Años de Soledad, de la Fundación para las Letras Mexicanas, la primera residencia que tuvo el novelista cuando se mudó a México en la década de los sesenta, ubicada en el barrio Lomas de San Ángel Inn.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué cerró la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez en México?
La Casa de la Literatura Gabriel García Márquez cerró permanentemente por decisión de su directora, Emilia García Elizondo, nieta del escritor. Aunque no se dio una explicación oficial, el medio mexicano La Crónica de Hoy señaló que la directora habría buscado socios para ayudar a cubrir los costos de mantenimiento del inmueble, sin conseguir interesados.
¿La casa donde vivió Gabriel García Márquez todavía se puede visitar?
La Casa de la Literatura de la calle Fuego 144 dejó de recibir visitantes de manera permanente desde el 1 de agosto de 2026. Sin embargo, la casa abrió durante cuatro fines de semana de agosto para recaudar fondos destinados a los damnificados por el terremoto ocurrido en Colombia el 10 de agosto.
¿Qué otra casa de Gabriel García Márquez se puede visitar en Ciudad de México?
Los visitantes todavía pueden conocer la Casa Estudio Cien Años de Soledad, ubicada en el barrio Lomas de San Ángel Inn. Se trata de la primera residencia que tuvo García Márquez cuando llegó a México en la década de los sesenta y pertenece a la Fundación para las Letras Mexicanas.
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