¿Por qué hay un boom de literatura japonesa en Colombia?

Desde hace un par de años, entrar a cualquier librería en Colombia implica encontrarse, casi sin buscarlo, con al menos un título japonés en la mesa de novedades. A veces son varios. Portada minimalista, título con alguna referencia a estaciones, cafeterías o lugares cotidianos, y un nombre difícil de pronunciar que, de a poco, ya empieza a sonar familiar. Lea: Entre la herida y la memoria: cómo Japón hizo del sufrimiento un tipo de arte Más allá de una casualidad o capricho de algún librero, la presencia de estos títulos en el mercado local es la señal más visible de un fenómeno editorial que lleva tiempo tomando forma. La literatura japonesa lleva años ganando lectores en Colombia, pero el fenómeno actual tiene un matiz distinto: ya no se trata solo de Haruki Murakami sino de toda una constelación diversa de voces que están encontrando audiencia entre lectores adultos curiosos por entender un país que les resulta simultáneamente cercano y extraño. “La literatura japonesa llega a Colombia bajo una mirada orientalista, que busca lo exótico, esa fascinación por el minimalismo”, explica a EL COLOMBIANO Betsy Forero, profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes y representante académica del Centro del Japón de esa institución. El auge tiene también explicaciones editoriales. Penguin Random House reporta que las obras de la escritora Hiromi Kawakami figuran entre las más vendidas en Colombia, “tiene miles de lectores en el país” y hay un interés creciente en sus próximos lanzamientos.

Grupo Planeta, por su parte, trae mes a mes novedades japonesas que tienen gran acogida entre el público colombiano. En las estanterías aparecen con frecuencia nombres como Hiroko Oyamada, Yoko Ogawa, Toshikazu Kawaguchi, Sanaka Hiiragi, Ryushun Kusanagi y Michiko Aoyama, autores que hace una década difícilmente habrían llegado traducidos directamente al español latinoamericano. Eso, precisamente, es parte del cambio. Durante mucho tiempo las traducciones al español pasaban primero por el inglés o el francés, introduciendo capas de mediación cultural que distorsionaban tanto el estilo como el sentido. Hoy, con más traductores hispanohablantes formados directamente en japonés, la oferta ha mejorado en cantidad y fidelidad, comenta Forero. “El japonés es una lengua exigente. Es rica en matices, capaz de condensar en una sola palabra conceptos que en español requieren una frase entera”, dice.

Entre las obras que mejor ilustran esa riqueza está Pies descalzos, una historia de Hiroshima, el manga autobiográfico de Keiji Nakazawa, quien sobrevivió a la bomba atómica en 1945 siendo apenas un niño. El autor pasó décadas convirtiendo esa experiencia en una de las obras más devastadoras y necesarias de la literatura gráfica mundial. ¿Y qué están leyendo los colombianos en esas páginas? La profesora identifica un patrón: historias de personajes solitarios en el Japón contemporáneo que enfrentan presiones laborales, estereotipos de género y las contradicciones de una sociedad que está empezando a mirarse con más distancia crítica. “Son historias que cuentan un Japón más humano, más real, conectado con unos personajes con los que uno puede acercarse desde la individualidad del mundo global”, señala. Entérese: ¿Quién es el robot misterioso y qué tiene que ver una leyenda china con Dragón Ball? Datos curiosos de la serie de Akira Toriyama Hay también un fenómeno generacional en marcha: las autoras mujeres están en el centro de este boom (Ogawa, Kawakami, Oyamada) con voces que cuestionan, desde la ficción, lo que significa ser mujer en una sociedad tan codificada como la japonesa.

Recomendaciones de libros y autores japoneses