La segunda temporada de Cien años de soledad ya tiene fecha de estreno

Este jueves se está cumpliendo año exacto desde que se estrenó la primera parte de Cien años de soledad, la serie basada en la novela homónima del Nobel, Gabriel García Márquez. Justo para celebrar el aniversario de la serie, Netflix anunció la fecha del estreno de la segunda parte de la adaptación. Entérese: Colombia recibió, con la película Cien años de soledad, sus dos primeros Premios Platino Una gran expectativa se ha generado en torno a la continuación de esta historia, siendo uno de los grandes estrenos de final del año pasado y que ha sido tendencia en buena parte de 2025. El reconocimiento del público y la crítica nacional e internacional ha sido unánime, siendo gran protagonista en la pasada edición de los Premios Platino que exaltan lo mejor de las películas y series iberoamericanas. También le dio la nominación a los Emmy Internacionales al actor Diego Vásquez en la categoría de Mejor interpretación masculina. “Con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela hemos encarado la segunda y última parte que verá la luz el próximo mes de agosto de 2026”, precisó la plataforma, al anunciar esta nueva entrega grabada en Colombia.

Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad reafirma su lugar como una de las obras audiovisuales más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica, filmada íntegramente en Colombia, con el apoyo y la complicidad de la familia García Márquez.

¿Qué pasará en la segunda parte de Cien años de soledad?

Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo pues los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio. Ella, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos. Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, atrapado en los manuscritos de José Arcadio Buendía, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo. La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

Las series colombianas que llegarán a Netflix en 2026

El próximo año también llegará a la plataforma Palacio, la serie basada en la Toma del Palacio de Justicia por el M-19 en noviembre de 1985. Dirigida por Jayro Bustamante, Edgar Nito y Samir Olivares, la producción contará con la participación de Natalia Reyes, Luna Baxter, Mariana Gómez, Robinson Díaz, Santiago Alarcón, Carlos Manuel Vesga, José Restrepo, Camilo Amores y Andrés Castañeda. Puede leer: Medusa, la nueva serie de Netflix, desata críticas por su “mal acento costeño” En 2026, antes del mundial de fútbol, se estrenará una docuserie sobre la vida de James Rodríguez. Y también se espera que salga la película de Susana y Elvira, un spin-off de la primera serie web colombiana. Cien años de soledad no será la única serie que estrenará su nueva temporada el próximo año. Se espera que La primera vez, Medusa y Perfil falso también estrenen sus continuaciones en 2026.

