Netflix le apuesta al futuro del cine colombiano con cuatro programas para la formación creativa

En medio del desarrollo de la edición 65 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (Ficci), la plataforma de streaming Netflix presentó cuatro iniciativas de formación creativa. Se trata de programas diseñados para fortalecer la industria local, de la mano de aliados e instituciones locales.
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Todo se dio dentro de las actividades de la ‘Noche de Industria’ del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, donde Netflix anunció cuatro nuevas iniciativas de formación y desarrollo de capacidades, junto al Ficci, la Academia Colombiana de Cine, Asocine y el Bogotá Audiovisual Market.