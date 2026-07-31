Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en agosto 2026

Casi dos años después del estreno de su primera temporada, en agosto llegará la segunda y última parte de Cien años de soledad, la serie de Netflix basada en la novela homónima del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
En cuanto a lo más destacado que llegará a las salas de cine colombianas está El final de la calle Oak, la cuarta película protagonizada por Anne Hathaway que se estrena en 2026. A mediados de agosto también se estrenará Insaciable, cinta que ha sido equiparada a la nominada al Óscar, La Sustancia.
Conozca algunas de las producciones nuevas que podrán verse en Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en el próximo mes.
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