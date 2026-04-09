Maroon 5 cambió la fecha de su concierto en Colombia, ¿cuándo será?

La agrupación estadounidense anunció que ya no se presentará el próximo 26 de abril en el Coliseo Medplus en Bogotá. El único concierto que realizará Maroon 5 en el país en el marco de su nueva gira internacional Love Is Like Tour ahora se llevará a cabo en el segundo semestre de 2026. Lea también: Maroon 5 vuelve a Colombia: fecha, precios y preventa para el concierto en Bogotá Fue a finales de febrero que se dio a conocer que la banda liderada por Adam Levine regresaría al país para presentarse por tercera vez ante sus fanáticos colombianos. Sin embargo, en una publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, Maroon 5 reveló que la nueva fecha de su show será el 27 de agosto de 2026.

Allí también dieron a conocer nuevas fechas de su gira en Latinoamérica. Su paso por la región iniciará en mayo con conciertos en República Dominicana y Puerto Rico, luego viajarán a Europa y en agosto volarán a Sudamérica, donde la primera parada será Bogotá, y después visitarán Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y México. Puede leer: Si no alcanzó boleta para BTS, cuidado: alertan por esta modalidad de estafa en conciertos

¿Qué es el Love Is Like Tour?

Love Is Like Tour es la gira mundial promocional del octavo álbum homónimo de Maroon 5. Este trabajo, lanzado en agosto de 2025, cuenta con diez canciones. La primera etapa de la gira inició en octubre de 2025 y recorrió Norteamérica.

¿Qué pasará con las boletas adquiridas tras el cambio de fecha del concierto de Maroon 5 en Colombia?

Taquilla Live, la plataforma en la que se están vendiendo las entradas para el espectáculo, también compartió en sus redes sociales la noticia del cambio de fecha. La compañía explicó que aquellos que ya habían adquirido sus entradas no deben preocuparse, ya que estas serán válidas para el concierto de agosto. Los detalles sobre el cambio fueron informados por medio de correo electrónico a los compradores. Aún hay boletas disponibles para el concierto. Los precios van desde 279.000 hasta 599.000 pesos.

Las expectativas por el show de Maroon 5 en Colombia son altas debido a que la banda tenía programado un concierto en el país para 2020, el cual tuvo que ser cancelado por las restricciones sanitarias de la pandemia de covid-19. La última vez que visitaron el país fue en 2016, cuando también se presentaron en Bogotá, exactamente en el Salitre Mágico, ante más de 15.000 personas.

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