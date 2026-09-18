“Quería darse un chapuzón”: vaca embarazada cayó a una piscina en Bucaramanga y su rescate quedó en video

El animal, quedó dentro del agua y obligó a los organismos de emergencia a diseñar una maniobra para poder retirarlo. El llamado fue atendido por cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga , que llegaron al lugar para sacar al bovino. La operación se prolongó durante cerca de tres horas debido, entre otros factores, al tamaño del animal y a la necesidad de adaptar los elementos disponibles para realizar el levantamiento. El momento quedó registrado en video :

Con un trípode especializado, un diferencial de tres toneladas y el trabajo de cinco bomberos, fue rescatada una vaca embarazada de aproximadamente 500 kilos que cayó accidentalmente a una piscina de una finca en la vereda Angelinos, al norte de Bucaramanga.

Para sacar a la vaca del lugar fue necesario utilizar un trípode especializado para rescates, un diferencial con capacidad para tres toneladas y diferentes aparejos . El montaje tuvo que ser adecuado a las condiciones de la emergencia, pues los bomberos no contaban con todos los elementos específicos para un rescate de esas dimensiones.

La piscina tenía un nivel bajo de agua, una condición que ayudó a reducir el riesgo para la vaca. Sin embargo, el tiempo que permaneció ahí comenzó a pasar factura y durante el procedimiento presentó signos de estrés.

El teniente Jorge Peña explicó a El Tiempo que la permanencia del animal dentro del agua y la falta de algunos equipos hicieron más compleja la operación: “El rescate no fue fácil. El animal estuvo mucho tiempo en el agua. No había elementos suficientes, por lo que fue necesario adecuar el trípode. Al sacarlo, salió asustado y comenzó a correr. Fue necesario sujetarlo con fuerza porque estaba muy estresado”, explicó Peña.

Le puede interesar: Hermosas fotos: Registran por primera vez un águila arpía en el Valle del Cauca

El sistema de elevación permitió asegurar al animal y levantarlo de manera progresiva hasta conseguir retirarlo de la piscina. La maniobra requería controlar tanto el peso del bovino como sus movimientos, especialmente porque la vaca reaccionó con temor una vez estuvo fuera del agua.

Finalmente, los bomberos lograron sacar al animal y ponerlo a salvo dentro de la propiedad. Aunque el nivel del agua evitó consecuencias mayores, la vaca alcanzó a maltratarse, por lo que se recomendó que recibiera atención médica.

El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga compartió en Instagram el video del rescate y señaló: “Nuestro equipo de Bomberos Bucaramanga atendió el llamado de la comunidad para realizar el rescate de una vaca que había caído accidentalmente en una piscina, en la vereda Angelinos. Con maniobras especializadas y el trabajo coordinado de nuestros bomberos, logramos poner a salvo al animal y culminar la emergencia de manera satisfactoria”.

El rescate también generó reacciones en los comentarios, donde algunos usuarios tomaron con humor la situación y la relacionaron con las altas temperaturas de Bucaramanga. Entre los comentarios: “La vaca: todo fue por el calor”, “Con estos calores ella quería darse su chapuzón”, “Colombia siendo Colombia”, “Ya no se puede ir a piscina en paz” y “El niño está muy fuerte y la vaquita lo sabe”. Afortunadamente, esta historia tuvo un final feliz.

No se vaya sin leer: Una ternera con dos cabezas: el inusual parto que una familia campesina de Antioquia dice haber tenido con una de sus vacas