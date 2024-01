Mel Brooks, maestro de la comedia, recibió un premio Óscar honorífico

Además de “Los productores” (1967), donde deja en ridículo a Hitler, algunos de sus filmes más conocidos son “Un comisario de película” (1974) o “El joven Frankenstein” (1974).

Esta estatuilla honorífica fue entregada durante los Governors Awards, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica, que cada año homenajea a cuatro veteranos de la industria.

La actriz Angela Bassett, de 64 años, nominada dos veces para la preciada estatuilla y conocida por encarnar a Tina Turner en “What’s Love Got to Do With It” (1993), también recibió un Óscar honorífico.