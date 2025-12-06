Murió Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico, a los 99 años

Rafael Ithier, fundador y director histórico de El Gran Combo de Puerto Rico, murió este sábado a los 99 años, según confirmaron fuentes a Las Noticias de TeleOnce, medio puertorriqueño. Aún no se han informado las causas del deceso ni detalles sobre los actos fúnebres. Lea también: Después de 6 años el Gran Combo lanza nuevo disco La noticia generó una reacción inmediata en el mundo musical. El periodista de entretenimiento Robby Cortés escribió en su cuenta oficial en X: “Fallece el maestro Rafael Ithier, fundador y director de ‘El Gran Combo de Puerto Rico’. Una de las figuras puertorriqueñas más legendarias de la música popular de todos los tiempos. Tenía 99 años. Puerto Rico y los salseros alrededor del mundo están de luto”.

Por su parte, Metro de Puerto Rico confirmó que Ithier murió de manera natural en su hogar. Según una fuente familiar citada por ese medio, el músico se encontraba estable tras haber sido dado de alta recientemente luego de superar una pulmonía. El fallecimiento ocurrió a un día del estreno del especial del Banco Popular (tradicional cada año en Puerto Rico) en el que participaría El Gran Combo. Ithier, pianista, arreglista, compositor, productor y director musical, fue una de las figuras más influyentes de la salsa. Su disciplina y liderazgo consolidaron a El Gran Combo como una de las orquestas más importantes del Caribe y de la música latina, reconocida durante décadas como “La Universidad de la Salsa”. Con el grupo compartió escenarios hasta muy avanzada edad y, según recordó Metro, en marzo de 2025 se presentó ante 50.000 personas en Perú. Entérese de más: El Gran Combo: 50 años de una leyenda musical En declaraciones antiguas recopiladas por medios internacionales, Ithier, que ganó dos Latin Grammy, solía referirse a su vínculo con la música como una vocación inquebrantable. En 2023, durante otra presentación en Perú, aseguró: “Gran Combo me necesita y yo a ellos para seguir dando música”. También mencionó entonces que el repertorio clásico nunca faltaba en sus conciertos: “No faltaban Me Liberé, Trampolín, Un verano en New York, Azuquita pa’l café y otros que pide la gente alrededor de los años”. Este domingo 7 de diciembre El Gran Combo de Puerto Rico concluía los conciertos Salsa Pa’l Mundo Tour junto a Grupo Niche en Orlando, Florida. Aún no se sabe si el concierte se hará o no.

Biografía de Rafael Ithier