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Kaylee Hottle, actriz de Godzilla, murió a los 18 años en un aparatoso accidente en EE. UU.

Kaylee se movilizaba en un Honda Accord de 1995, que era conducido por un joven de 19 años en el estado de Maryland, en el este de Estados Unidos.

  • Murió en accidente de tránsito Kaylee Hottle, actriz de Godzilla. FOTO: AFP
    Murió en accidente de tránsito Kaylee Hottle, actriz de Godzilla. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 44 minutos
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Kaylee Hottle, una joven actriz que apareció en dos películas de “Godzilla”, murió la madrugada del martes en un accidente de tránsito en el estado de Maryland, en el este de Estados Unidos, informó la policía.

Hottle, de 18 años, y otro pasajero iban en un Honda Accord de 1995 conducido por un chico de 19 años cuando el vehículo se salió de una carretera de dos carriles y chocó contra una alcantarilla, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Frederick.

“Se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó a la colisión”, señaló la policía, que acudió al lugar a las 02H52 de la madrugada (06H52 GMT) del martes y está investigando el accidente.

Hottle fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se declaró su fallecimiento, indicó el parte policial. El conductor sufrió heridas que no se consideran potencialmente mortales, mientras que el otro pasajero rechazó recibir atención médica.

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La actriz, que es sorda, interpretó a “Jia” en “Godzilla vs. Kong” y en la secuela “Godzilla y Kong: El nuevo imperio”. Fue nominada en 2024 al premio Saturn a la Mejor interpretación de un actor joven.

Su padre, Joshua Hottle, dio la noticia de la muerte de su hija en lengua de señas estadounidense en un emotivo video publicado en Facebook.

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En su mensaje de condolencias, la Escuela para Sordos de Texas, donde Hottle estudiaba, afirmó en redes sociales que su fallecimiento fue “una pérdida inmensa”.

“Por ahora, contamos con información muy limitada y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia de Kaylee y se abstengan de compartir o especular sobre las circunstancias del accidente”, señaló.

Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

¿Cuál fue la causa del accidente en el que murió Kaylee Hottle?
Según la información preliminar de la policía, el exceso de velocidad habría sido un factor que contribuyó al accidente. No obstante, las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso y aún no han emitido un informe final sobre las causas del siniestro.
¿Dónde ocurrió el accidente en el que falleció Kaylee Hottle?
El accidente ocurrió en el condado de Frederick, en el estado de Maryland, Estados Unidos, cuando el vehículo en el que viajaba se salió de una carretera de dos carriles y chocó contra una alcantarilla.
¿Quiénes viajaban con Kaylee Hottle al momento del accidente?
Kaylee Hottle viajaba junto a un conductor de 19 años y otro pasajero en un Honda Accord modelo 1995. El conductor sufrió heridas que no fueron consideradas de gravedad, mientras que el otro ocupante rechazó recibir atención médica.
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