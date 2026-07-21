Falleció el maestro Héctor Ochoa, el autor del Camino de la vida y Muy antioqueño

Es que son muchas las canciones de Héctor Ochoa que hacen parte vital de la música colombiana: Muy antioqueñ o, Canta tiple, Ayer y hoy y El camino de la vida, esta última, considerada por muchos como la canción más emblemática del repertorio colombiano.

Héctor Ochoa, uno de los compositores más importantes de la música colombiana, falleció a los 91 años. Así lo confirmó el expresidente Álvaro Uribe, a través de su cuenta de X, con un mensaje que destacó la importancia de su legado, señalando que sus canciones contribuyeron a infundir patria y región en el alma de varias generaciones de colombianos.

Héctor Ochoa nació en Medellín el 24 de julio de 1934. Su relación con la música empezó de niño. El maestro solía contar que empezó tocando a escondidas la guitarra de su padre, el también compositor Eusebio Ochoa Isaza –autor del bambuco El profesor de canto e integrante de la recordada Lira Antioqueña–.

A los 15 años, tras estudiar música con énfasis en cuerdas pulsadas, fundó el Trío de Oro, su primera agrupación. Allí comenzó a escribir sus primeras canciones, las cuales describía, entre risas, como “feas, horrorosas y muy montañeras”.

Un par de años después, en 1962, el tenor Víctor Hugo Ayala le pidió dejarle grabar su primera composición, Bendito amor, luego de haberlo oído cantar ese tema en un encuentro de amigos. En esos años, el maestro Ochoa también se involucró en otros proyectos musicales cercanos al jazz y a la música romántica, pero en medio de tanta música, se concentró en su carrera como banquero, y fue después de su jubilación, en 1982, que volvió a la música y la composición.

En 2015, el maestro Ochoa fue el primer colombiano en hacer parte del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, en el que también se encuentran artistas como Carlos Gardel, Armando Manzanero, Juan Gabriel y Myriam Hernández. En el país ha recibido varios reconocimientos, entre esos el Escudo de Oro de Antioquia, la Medalla Alcaldía de Medellín y la Orden de la Democracia, otorgada por el Congreso.

Lea también: Este es el pueblo antioqueño que “tiene” 2 diciembres y una iglesia de 480 años

Su legado es tan grande que no hay intérprete de música andina colombiana que no tenga en su repertorio alguna de las composiciones del maestro: Muy antioqueño, Ayer y hoy, Muy colombiano, La nostalgia, Lo mejor de mí, Tú, lo mejor de todo, Después que me olvidé de ti, Pase lo que pase, Volvé maestro, Ella es mi reina, Orgullosamente mujer, El amor no acaba, Aprendiendo a vivir y, como no, El camino de la vida.

El país lamenta su muerte, pero celebra su legado.

“Lamento profundamente la muerte de Héctor Ochoa. Varias generaciones crecimos escuchando su música, en particular la bellísima de El Camino de la Vida, que exalta el valor de la familia. Paz en su tumba y solidaridad a sus seres queridos”, escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Hoy recibimos con profundo pesar la noticia de su partida. Este gran maestro supo interpretar con sensibilidad la esencia y el carácter de los antioqueños. Un abrazo sincero a los suyo, Dios recibe su música en el cielo”, dijo el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón.