Falleció el maestro Héctor Ochoa, el autor del Camino de la vida y Muy antioqueño

Héctor Ochoa, uno de los compositores más importantes de la música colombiana, falleció a los 91 años. Así lo confirmó el expresidente Álvaro Uribe, a través de su cuenta de X, con un mensaje que destacó la importancia de su legado, señalando que sus canciones contribuyeron a infundir patria y región en el alma de varias generaciones de colombianos.
Es que son muchas las canciones de Héctor Ochoa que hacen parte vital de la música colombiana: Muy antioqueño, Canta tiple, Ayer y hoy y El camino de la vida, esta última, considerada por muchos como la canción más emblemática del repertorio colombiano.
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