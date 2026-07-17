Comiendo por Colombia: en la tierra de la hospitalidad y los paisajes

Por Álvaro Molina
@molinacocinero
Todavía me persiguen en pesadillas las rechiflas que recibí cuando, en una conferencia sobre cocina colombiana, dije que no me gustaba el cuy porque chiquito había tenido hámster. Me tocó tragarme mis palabras porque me pareció delicioso, aunque no me acostumbro a verlo mirándome con sus dientes como los del topo Gigio. Un asunto más mental que gastronómico.
Llegamos a uno de los departamentos más hermosos, hospitalario como pocos y portador de una cultura culinaria impresionante, marcada por la influencia de Ecuador, el buen vecino del sur, uno de los países donde mejor se come en sur América.
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Nariño ofrece un recorrido memorable de contrastes: páramos helados, lagunas, mesetas fértiles que se funden con la selva y el Pacífico. De ahí, la diversidad de su cocina en donde sobresalen la papa, el uso del maíz, el cuy, la panadería, la trucha y el considerado por muchos cocineros uno de los mejores platos del país: el hornado, el origen histórico de la lechona, solo de carne. Su cocina es en esencia la fusión de culturas andinas, mestizas, españolas, indígenas y afrodescendientes. Su variedad de pisos térmicos le permiten tener una riqueza agrícola extraordinaria.