Leyendas del arte urbano se juntan para el mayor mural colectivo de Medellín

Esta semana se inauguró en la avenida Guayabal el mural El graffiti y su legado en Medellín, una intervención de 350 metros cuadrados sobre el muro del centro logístico DHL que reúne el trabajo de dieciséis artistas urbanos con más de 20 años de trayectoria en el espacio público de la ciudad.
La obra no nació de un encargo institucional, sino de una conversación entre artistas. Alejandro Villada, conocido como Pac Dunga, director artístico del proyecto y uno de los pioneros de la escena local desde finales de los años ochenta, explica a EL COLOMBIANO que la idea surgió en el marco de la Bienal de Arte Urbano de Medellín, cuando varios de los que llevan décadas pintando la ciudad se reunieron y decidieron que merecían un junte.