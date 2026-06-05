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Actividades para ver de cerca el universo y la naturaleza en el Museo de Ciencias de la Salle

El museo, ubicado en el campus Fraternidad del ITM, tiene una programación especial para el mes de junio. Todo con entrada libre.

  • El museo abre de martes a sábado de 8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Los viernes cierra una hora más temprano, a las 5:00 p.m. y el sábado la jornada es de medio día, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Foto Manuel Saldarriaga.
    El museo abre de martes a sábado de 8:00 a.m. a 12 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Los viernes cierra una hora más temprano, a las 5:00 p.m. y el sábado la jornada es de medio día, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Foto Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Mitad de año es para muchos época de vacaciones, el Museo de Ciencias Naturales de la Salle lo sabe y propone una agenda de actividades para ocupar este tiempo aprendiendo de ciencia, astronomía y más.

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Durante todo el mes de junio habrá actividades para todas las edades. Además de las ya tradicionales observaciones nocturnas, para explorar y aprender sobre los astros, que se hacen los martes, jueves y viernes de cada semana; el taller de Ciencia Viva de los sábados para los niños y la visita a las colecciones, este mes propone una programación especial que incluye talleres sobre diversos temas –la luna, el tiempo y la edad del universo, telescopios e instrumentos astronómicos, insectos– y un plan de vacaciones científicas. Todas las actividades son de entrada libre; algunas requieren inscripción previa.

El Museo de Ciencias de La Salle tiene más de 100 años y una colección que guarda un poco de todo.

“Nosotros tenemos una de las ballenas más completas que hay un Latinoamérica, es una ballena de aleta, el segundo animal más grande del mundo, tenemos mucha variedad de especies endémicas de aquí de Medellín, tenemos una colección de cerámica Alzate –la segunda colección más grande del país–, y dos exposiciones: Distopía, sobre lo que podría pasar con el planeta si seguimos con los hábitos que tenemos actualmente y Encender la verdad, sobre el conflicto armado en Colombia”, dice Juan Camilo Ramírez, coordinador de educación del museo.

La actividad del museo es permanente, hay talleres, se pueden pedir visitas guiadas para grupos de más de seis personas, y se pueden organizar visitas del museo a los barrios y los colegios para hacer diversas actividades, como las observaciones astronómicas. El museo se encarga de llevar los equipos. Para acercarse al museo, solo hace falta voluntad.

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“El museo quiere fomentar la ciencia; si las familias tienen niños y niñas que les interese la ciencia, aquí son bienvenidos, todo es completamente gratis. Queremos que la gente nos visite, que pase mucho tiempo aquí, pero también estamos abiertos a las invitaciones que nos propongan, nos encanta trabajar con la gente y apoyar diferentes procesos”, dice Juan Camilo.

Programación para el mes de junio

Sábado 6 y 20 de junio: Taller sabatino - Ciencia viva: Exploradores del Museo. Un espacio para explorar los secretos de las colecciones del museo, crear obras inspiradas en la naturaleza y divertirse con juegos y retos científicos. Dirigido a niños y niñas entre los 5 a 12 años. Hora 10:30 a.m.

Viernes 12 de junio: Taller - Júpiter y las lunas galileanas. Las Lunas Galileanas son cuatro satélites naturales de Júpiter y fueron los primeros objetos encontrados orbitando un planeta diferente a la Tierra. El taller propone un recorrido por estos cuatro satélites naturales para que conocer su historia, sus principales características y su importancia. Esta dirigido a todos los públicos. Hora 10:00 a.m.

Taller - Las huellas del tiempo. Una exploración sobre cómo la ciencia ha logrado descubrir la edad del universo, la Tierra y los dinosaurios, revelando que la luz, las distancias y la radiactividad funcionan como pistas naturales del tiempo, y que a través de experimentos y observaciones podemos comprender cómo se reconstruye la historia del cosmos y de nuestro planeta. Esta dirigido a todos los públicos. Hora 4:00 p.m.

Martes 16, miércoles 17, y jueves 18 de junio: Taller práctico - Telescopios e instrumentos astronómicos. Muchas personas tienen equipos ópticos (telescopios, binoculares, etc.) sub-utilizados. El taller busca que cada participante pueda sacarles el máximo provecho, o si no tiene equipamiento, será la oportunidad para tener claro qué instrumentos adquirir. Dirigido a todos los úblicos. Hora: 6:00 p.m.

Miércoles 17 de junio: Taller expedición – Tras las huellas de los insectos. Expedición al interior del Campus Fraternidad ITM para apreciar el maravilloso mundo de los insectos que habitan en la Institución Universitaria; se recorrerá la zona boscosa de la mano de una entomóloga, mientras explica comportamientos, características, tipos, e importancia de los insectos. Para mayores de 10 años. Hora: 9:00 a.m.

Sábado 20 de junio: Taller sabatino - Ciencia viva: Exploradores del Museo. Un espacio en el museo se convierte en un portal a otros universos. Dirigido a niños y niñas entre 5 y 12 años. Hora: 10:30 a.m.

Lunes 22 de junio: Taller - Latitud de Medellín. Se medirá la latitud de la ciudad de Medellín en el día de solsticio de verano, teniendo en cuenta la elongación del sol respecto a la línea ecuatorial. Dirigido a todos los públicos. Hora: 11:00 a.m.

Jueves 25 y viernes 26: Vacaciones científicas en el Museo CNS. Durante dos días, el museo se transforma en un espacio de exploración, observación y descubrimiento, donde niños, jóvenes y familias podrán acercarse al mundo de las ciencias naturales a través de experiencias prácticas, creativas e interactivas. Las actividades invitan a descubrir aquello que normalmente pasa desapercibido: organismos diminutos, texturas, formas, sonidos y especies que hacen parte de la biodiversidad y de nuestro entorno cotidiano. A través de talleres, estaciones de observación, actividades artísticas y recorridos, los participantes podrán experimentar distintas maneras de acercarse a la naturaleza desde la curiosidad, la sensibilidad y la ciencia. Dirigido a niños y niñas entre los 6 y 12 años de edad. Hora 9:30 a.m. Requiere inscripción previa.

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